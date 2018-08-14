Соратник Путина Торшин обхаживал молодых американцев, приезжавших в Москву

Александр Торшин часто встречался с американскими студентами, которые приезжали в Россию в рамках программ, финансируемых российскими властями, сообщает Politico.

Журналист Джош Мейер пишет: "Общительный Торшин регулярно принимал гостей из США в нарядных залах российского парламента, где он разглагольствовал о своей любви к оружию, бурбону и Америке". "Он был дружелюбным, часто ездил в США и с удовольствием делился своими впечатлениями от посещения провинциальной Америки", - рассказал участник двух поездок, спонсированных российским правительством.

Многие обмены официально организовывал Российский культурный центр в Вашингтоне. Они включали в себя первоклассное питание, перелеты и размещение в отелях. Однако осенью 2013 года программы обмена прекратились, когда агенты ФБР в срочном порядке разыскали участников поездок и сообщили им, что программа была изощренным прикрытием для усилий России по вербовке шпионов.

"Как рассказали Politico два бывших студента, агенты сообщили, что русские подготовили досье на некоторых наиболее обещающих участников, - пишет Мейер. - Они выпытывали каждую деталь программы, в том числе с кем студенты встречались, куда ходили и что обсуждали". Агенты также рассказали, что курировавший программу российский чиновник подозревается в шпионаже и вскоре будет выслан из США.

"Они сказали, что в высокой степени уверены в том, что поездки были частью попытки выявить и оценить будущих агентов разведки. Нам сообщили, что это была стандартная русская школа шпионажа", - рассказал один из участников. По его словам, трое агентов ФБР допрашивали его более часа.

Встречи Торшина с американскими студентами наряду с недавними обвинениями в рамках дела Бутиной позволяют предположить, что Торшин может быть более важным и давним агентом Кремля, чем считалось прежде, подчеркивает автор статьи.

Макс Бергманн, работавший в Госдепартаменте старшим советником по международной безопасности в администрации Обамы, прокомментировал: "Все это необходимо сейчас изучить сквозь призму того, что Торшин - куратор российских разведчиков. Учитывая то, что изложено в предъявленных [Марии Бутиной] обвинениях, должно возникнуть подозрение, что это ему не впервой".

По словам Бергмана и других бывших чиновников, к 2010 году Торшин стал надежным помощником Путина в щекотливых вопросах безопасности и, вероятнее всего, соратником, на которого можно положиться в важных миссиях, не входивших в его официальные обязанности. В том году Торшин помогал с организацией шпионского обмена между Россией и США. Также в 2010-м Торшин встретился с делегацией из 15 президентов студенческих советов американских университетов в рамках программы обмена, спонсируемой российским агентством по делам молодежи.

Поскольку поездка была призвана зеркальным образом подражать популярной программе Конгресса, студенты получили инструктаж от высокопоставленных сотрудников Белого дома и конгрессменов. Среди них был Майкл Макфол, на тот момент директор отдела по делам России в Совете национальной безопасности.

"По словам бывшего студента, благодаря этому брифингу "мы выехали, будучи начеку" насчет того, что в России даже дружеский интерес к обмену информацией или установлению долгосрочных отношений может быть не тем, чем кажется. Он добавил, что поездка прошла гладко, а во встречах с Торшиным и как минимум еще двумя соратниками Путина, связанными с нынешней эпопеей вокруг Трампа и России, не было ничего подозрительного", - пишет журналист Politico.

В марте следующего года Торшин встретился с еще одной группой студентов в рамках программы обмена, организованной агентством по делам молодежи. Еще через год - с группами молодых лидеров постарше, которые спонсировал Российский культурный центр.

К осени 2013 года ФБР уже вело расследование программы обмена и пришло к мнению, что она была прикрытием для разработки молодых американцев в качестве агентов. "Отделение в округе Колумбия - лишь один из 80 с лишним российских центров культуры и науки в различных странах. Сотрудники американской разведки подозревают, что они служат ширмой для всевозможных шпионских операций", - говорится в статье.

Мейер пишет: "Поездки от культурного центра пользовались популярностью среди молодых жителей Вашингтона с хорошими связями, которым было интересно провести неделю в экзотическом иностранном государстве, притом, что все вплоть до визового сбора оплачивал спонсор. Однако молодой бывший лидер студенческого самоуправления, участвовавший в двух поездках, в 2012 и 2013 году, рассказал, что организаторы также "проводили свой набор и решали, кого выбрать". "Они искали определенный тип людей - будущих лидеров", - сказал он.

Когда в конце сентября - октябре 2013 года ФБР стало связываться с участниками поездок, многие были шокированы. По словам двух из них, агенты начали с того, что зачитывали с карточки подробности своего расследования, включая то, как, по их мнению, директор Российского культурного центра Юрий Зайцев курировал операцию по вербовке шпионов.

По словам одного из бывших ведущих сотрудников контрразведки, разговоры были "очень откровенными". По его словам, допросы были всеобъемлющими, отчасти потому, что российские агенты отличаются умением быть ненавязчивыми и терпеливо закладывать основу для отношений, которые надеются развивать годами или даже десятилетиями.

Один из участников сообщил агентам ФБР, что ему показалось необычным то, что с группой проводились встречи на высоком уровне, в том числе с высокопоставленными сотрудниками МИД. По его словам, агенты особенно интересовались подробностями этих встреч и тем, "почему эти дети встречались с теми людьми на сверхвысоком уровне".

Другой участник сообщил: "Похоже, они профессионально и продуктивно пытались поощрять обмен". При этом он добавил: "Если один из группы в 20 человек станет их агентом, то, полагаю, это для них стоит того, чтобы оплачивать поездку всей группы".

После общения с ФБР некоторые студенты отказались от участия в следующей поездке. В ФБР считают, что в программе обмена, отношение к которой имел Зайцев и Российский культурный центр, участвовали не менее 125 человек. Среди них аспиранты, сотрудники неправительственных организаций, помощники чиновников и представители деловых кругов.