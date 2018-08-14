Тихий бум опасного волокна

Асбест всегда восхищал людей. Из этого волокнистого материала можно делать ткань, он сохраняет тепло, одновременно защищает от огня и поэтому кажется почти неразрушимым, пишет журналист швейцарского издания Tages-Anzeiger Андреас Швандер. При этом еще в Древнем Риме рабы, трудившиеся на асбестовых приисках, страдали от странных заболеваний и рано умирали. Теперь известно, что стало причиной смерти людей: микроскопические частицы асбеста оседают в легких и вызывают рак. Это происходит спустя десятилетия, однако заболевание развивается быстро и заканчивается смертью.

Тем не менее, преимущества асбеста перевесили, и он стал материалом начала XX века. С помощью минерального чудо-волокна укреплялись цветочные горшки, тормозные колодки, крыши и напольное покрытие, оно защищало металлические балки во время пожара и предотвращало обвал зданий.

Победное шествие суперволокна было, прежде всего, американской историей успеха, повествует журналист. В США асбест использовался в чрезмерных масштабах - даже в чистом виде его применяли в качестве искусственного снега на съемочных площадках и для украшения рождественских елок. Не удивительно, что Дональд Трамп, будучи ребенком эпохи большого асбестового бума в США, стал большим фанатом канцерогенного материала, отмечает Швандер.

В США хотят ослабить предписания, касающиеся производства асбеста, давая понять, что асбест не так уж и плох, как все говорят. Крупнейший в мире производитель асбеста, российская компания "Ураласбест", поблагодарила за такую рекламу из Вашингтона, напечатав на коробках со своей продукцией портрет Трампа с надписью: "Одобрено Дональдом Трампом, 45-м президентом США", передает издание.

"Хотя асбест запрещен в 55 странах, этот материал все еще переживает тихий бум из-за того, что он не запрещен в России, Индии и Китае, - продолжает Швандер. - Это однозначно имеет последствия. Новостройки, будь то жилые дома, фабрики, отели или престижные высотки, являются там гигантскими складами асбеста. Инвестиции в недвижимость несут в себе скрытые финансовые риски, связанные с возможной необходимостью очистки от асбеста и соответствующими жалобами в случае ужесточения законодательства".

В Китае, где за последние десятилетия в строительстве было использовано особенно много асбеста, проблема может стать существенной. Сотни тысяч бывших рабочих, вероятно, заболеют асбестозом и обострят проблему стареющего больного населения, полагает автор.

"Долгая и печальная история асбеста не закончится еще долго", - констатирует Швандер.