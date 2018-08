14 августа 2018 г. Рис Блейкли | The Times Отложите смартфон: он вас отупляет Миллиардеры, господствующие в Силиконовой долине, годами призывают ко все большему сотрудничеству и коммуникации. Наша коллективная судьба, утверждают они, улучшится, если мы все будем связаны друг с другом посредством цифровых аппаратов, пишет The Times. "Впрочем, теперь у этой точки зрения обнаружился изъян - оказывается, постоянное нахождение в контакте с другими делает нас глупее", - пишет автор статьи Рис Блейкли. Такой урок можно извлечь из исследования, проведенного Этаном Бернштейном из Школы бизнеса Гарвардского университета (Harvard Business School), сообщает издание. В рамках этого исследования 1500 участников были разделены на группы по три человека, и перед ними была поставлена задача решить головоломку - так называемую "задачу о коммивояжере". Одной трети групп было запрещено внутреннее взаимодействие, второй - разрешено исключительно постоянное взаимодействие, остальным - периодическое, поясняет издание. Группы, участникам которых было категорически запрещено общение, оказались самыми креативными и выдали наибольшее количество уникальных решений головоломки. "Как можно ожидать, в их число входили и худшие ответы", - отмечает автор. Группы, члены которых постоянно взаимодействовали между собой, выдали лучшее среднее качество решений, отбраковав худшие варианты. Впрочем, эти группы зачастую упускали и самые лучшие решения. По словам профессора Бернштейна, особо удивили группы с периодическим взаимодействием. Их среднее качество решений было практически идентично качеству решений постоянно взаимодействовавших участников. Однако их решения были достаточно вариативны, чтобы обнаружить лучшие решения, отмечает издание. По мнению профессора Бернштейна, его исследования показывают, что новые технологии, целью которых является связать нас с нашими сотрудниками, должны рассматриваться скептически. Источник: The Times