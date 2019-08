14 августа 2019 г. Марион Гали-Рамуно | Le Figaro Чудовищная судьба Харви Вайнштейна 5 октября 2017 года король Харви с грохотом упал со своего трона, а Голливуд утратил свою королевскую грамоту. И вот выходит документальный фильм "Быть Харви Вайнштейном / Неприкасаемый" про скандальное дело о сексуальных домогательствах, "которое потрясло Америку и, что еще важнее, ознаменовало рождение нового мирового порядка", пишет журналистка Le Figaro Марион Гали-Рамуно. "Некоторые любители кино помнят Харви Вайнштейна как влиятельного продюсера с более чем тремя сотнями номинаций на Оскар. Другие будут думать о нем как о серийном сексуальном агрессоре Голливуда, разоблаченном 5 октября 2017 года газетой The New York Times после того, как он успел унизить более 80 женщин, вооружившись банным халатом на голое тело и самой большой адресной книгой в Голливуде. Образ действий всегда был один и тот же: он принимал их в своем гостиничном номере, сбрасывал вышеупомянутый халат и выставлял на обозрение свои 130 кг "мускулов" - и это в лучшем случае", - говорится в статье. "(...) Среди десятков леденящих душу свидетельств выделяется свидетельство актрисы Роуз Макгоуэн ("Крик", "Бульвар страха"), которая погубила "чудовище". Она утверждала, что ее "изнасиловали", заплатили ей 100 тыс. долларов за молчание, "сказали это и повторили", и обвинила Бена Аффлека и Мэтта Дэймона, двух протеже Вайнштейна, в том, что они знали о действиях продюсера. С тех пор вопрос о том, "кто знал, кто не знал, кто позволил ему это сделать" угрожает всему Голливуду", - указывает журналистка. "Начинаются три расследования, в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе и Беверли-Хиллз, первые два - за сексуальные домогательства, имевшие место в 2004 году (актриса Люсия Эванс, которую продюсер принудил к оральному сексу) и в 2013 году; третье из-за "множества жалоб", - пишет газета. "(...) 12 октября Харви Вайнштейн был официально исключен из священного кинематографического учреждения - Американской академии кинематографических искусств и наук, вручающей премию Оскар, - говорится в публикации. "Мы не только дистанцируемся от того, кто не заслуживает уважения своих коллег, но посылаем месседж, чтобы подтвердить, что время преднамеренной неосведомленности и постыдного соучастия в сексуальных домогательствах на рабочем месте в нашей отрасли закончилось", - уточнили в академии. "15 октября Эммануэль Макрон объявил, что "предпримет шаги" для лишения Харви Вайнштейна ордена Почетного легиона, врученного ему в 2012 году Николя Саркози. Руководители Каннского кинофестиваля осудили "непростительное поведение, которое может вызвать лишь четкое и безоговорочное осуждение". Морской курорт Довиль стер имя продюсера со своих пляжных кабинок (кабинки отделаны резными табличками с именами знаменитостей, которые принимали участие в Фестивале американского кино - Прим. ред.)", - сообщает Le Figaro. "Во Франции в Twitter появился хэштег #balancetonporc, со ссылкой на прозвище "porc" ("боров"), данное Харви Вайнштейну на Каннском кинофестивале. За двадцать четыре часа только в Twitter набралось несколько сотен тысяч просмотров. Далее последовал хэштег #MeToo и женщины всего мира заговорили свободно и без стеснения. Оказались затронуты все сектора и все "чудовища". В начале января 2018 года 300 американок, включая Натали Портман, Кейт Бланшетт и Мерил Стрип, инициировали проект Time's Up ("с этим покончено"), чтобы помочь женщинам, которые подвергаются сексуальным домогательствам и не имеют возможности защищаться. Во Франции появился манифест 100 женщин, опубликованный в Le Monde, пробудивший борьбу феминисток. Пришел в движение новый мировой порядок", - комментирует журналистка. "(...) Харви Вайнштейну грозит 25 лет тюремного заключения без права на досрочное освобождение, но он не признает себя виновным. Дело склоняется в сторону уголовного процесса. Первоначально процесс планировался на апрель 2019 года, однако был отложен после ухода в отставку главного защитника, звезды нью-йоркской коллегии адвокатов Бена Брэфмана, а также с целью предоставить время другим женщинам, желающим дать показания в суде. 9 сентября "короля Харви" будет представлять его новый адвокат Донна Ротунно, заслужившая прозвище "бульдог в зале суда". А главное, должно быть вынесено решение", - резюмирует Le Figaro. Источник: Le Figaro