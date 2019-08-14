Тайны вокруг ядерной аварии в селе Нёнокса в России

"Загадочная авария на российском Крайнем Севере. Секретный ядерный ракетный проект. Противоречивые заявления о рисках радиоактивного загрязнения. Туманные заявления российских властей пять дней спустя после того, как произошла авария на военной морской платформе у деревни Нёнокса, расположенной более чем в 1200 км к северу от Москвы, которая стоила жизни, как минимум, пяти инженерам-ядерщикам", - пишут журналисты Le Monde Набиль Ваким и Николя Руиссо.

"Во вторник днем 450 жителей близлежащей деревни, пострадавшей от взрыва, были предупреждены о том, что на следующий день они должны покинуть свой дом на два часа, и им было предложено укрыться в лесу. Без объяснения причин этой "плановой операции" - любопытная мера пресечения через шесть дней после аварии. Но эта эвакуация была внезапно отменена во вторник вечером без дальнейших объяснений со стороны российской власти", - говорится в статье.

"(...) Эти меры, и в особенности полное отсутствие прозрачности в отношении взрыва, особенно в связи с тем, что власти в течение шести дней делали множество противоречивых заявлений, вызвали беспокойство и подозрение: над чем работали исследователи? Каков реальный риск загрязнения?" - задумываются журналисты.

"(...) В первые дни власти решили всех обнадежить, заявив, что радиоактивного загрязнения обнаружено не было. Затем во вторник они, наконец, позволили российскому метеорологическому агентству "Росгидромет" опубликовать зарегистрированные показатели. Данные подтверждают, что уровень радиоактивности в день взрыва временно превышал обычную норму в 4-16 раз. Данные поступили от шести из восьми датчиков автоматизированной системы радиационного контроля, установленной в регионе. По оценкам экологической организации Гринпис, уровень радиации, измеренный в этом секторе, в двадцать раз превышал норму", - передают авторы статьи.

"(...) Российский военно-морской флот также развернул специализированное судно в зоне отчуждения вокруг места взрыва, предположительно, для сбора радиоактивного мусора. Россия также закрыла для свободного плавания район Двинского залива Белого моря. Неясно, нацелено ли это решение на охрану окружающей среды или оно отражает желание помешать любопытствующим поприсутствовать при операции по сбору обломков, упавших в море. Этот район должен оставаться закрытым для гражданской навигации до сентября", - указывает Le Monde.

"(...) Под покровом тайны также остается тип исследований, вызвавших взрыв. Ограничившись туманными заявлениями, российские власти в понедельник признали, что авария была связана с испытаниями "нового оружия", без дальнейших подробностей", - отмечают авторы статьи.

"По мнению нескольких наблюдателей, этот эпизод подтверждает то, что Россия активно разрабатывает ракеты с ядерной энергоустановкой. Этот российский проект, получивший название "Буревестник"и прозванный в НАТО Skyfall, намеревается установить на ракету миниатюрный ядерный реактор. Цель: получить ракету, способную на такую автономность, которая позволила бы ей совершать широкие развороты с тем, чтобы обойти американские средства ПВО и радары", - поясняет издание.

(...) В своем немногословном заявлении в Twitter американский президент Дональд Трамп похвастался, что ему много известно о российской операции, и добавил: "У нас есть похожая, хоть и более продвинутая технология".