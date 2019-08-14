Фатальное чудо-оружие Путина

"Дональд Трамп язвит, Россия скорбит: спустя пять дней после загадочной ядерной аварии на испытательном полигоне у Белого моря постепенно раскрываются новые детали произошедшего", - пишет немецкий журнал Der Spiegel.

Судя по комментарию Дональда Трампа в Twitter, Вашингтон идентифицировал боевую систему, которая взорвалась в прошлый четверг и вызвала повышение радиационного фона в Северодвинске. Речь, очевидно, идет о крылатой ракете "Буревестник" (SSC-X-9 Skyfall в классификации НАТО), "то есть именно о той крылатой ракете, которую год назад президент Владимир Путин представил как своего рода чудо-оружие в гонке вооружений с Соединенными Штатами", отмечает автор статьи Кристиан Эш.

Информацию об аварии общественность получала крошечным порциями, подчеркивает издание. "Так, сообщение о повышении уровня радиации быстро исчезло с сайта городской администрации Северодвинска. То, что у ракеты, испытания которой проводились в Нёноксе, кроме жидкостного двигателя, очевидно, был и ядерный источник энергии, государственный концерн "Росатом" сообщил лишь спустя 1,5 дня после аварии. "Первый канал" рассказал об этом еще позже, в вечерних новостях в воскресенье - и спрятал новость в полуминутном сообщении. К этому времени жители Северодвинска уже давно скупили йод в аптеках", - говорится в статье.

"По прошествии времени загадочным кажется и тот факт, что вечером четверга в Москве было прервано вещание всех телевизионных каналов - с восьми часов вечера люди на протяжении целого часа наблюдали штормовое предупреждение МЧС. В нем говорилось о том, что жителям не стоит покидать свои дома. Шторма не было. Не было ли это попыткой защитить людей от радиации, не сообщая им о произошедшем?", - задается вопросом журналист.

"Государственный концерн "Росатом" (...) в своем первом сообщении говорил о "радиоизотопном источнике питания". По его информации, речь идет не о реакторе, в котором происходит управляемая цепная реакция деления ядер расщепляющихся материалов, а о значительно более простой атомной батарее, в которой используется естественный распад радиоактивного материала. Такие атомные батареи применяются, например, в космических аппаратах, так как они компактны и надежны и могут генерировать электричество годами, пусть и в маленьких количествах. Однако реактивному снаряду, летящему в атмосфере, а не в космическом пространстве, требуется значительно больше энергии", - указывает издание.

"По данным американских источников, к моменту, когда Путин в марте 2018 года анонсировал ракету, уже четыре тестовых запуска закончились провалом - предположительно, после старта, осуществленного с помощью обычного топлива, было невозможно переключиться на ядерный двигатель", - говорится в статье.

В аварии под Северодвинском "под вопросом остается и то, что случилось с ядерным источником питания - будь то малогабаритный реактор или атомная батарея". "Судя по тому, что уровень радиации в Северодвинске снова быстро упал, можно предполагать, что установка упала в воду", - сказал в интервью Der Spiegel Александр Никитин, эксперт по ядерной безопасности из экологического правозащитного центра "Беллона".