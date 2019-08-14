Как Facebook и другие соцсети влияют на твою психику

"Наш большой палец уже автоматически нажимает на синюю иконку с белой буквой "F" или цветной логотип с изображением фотоаппарата. Мы открываем Facebook, Instragram и другие соцсети еще до того, как встать с кровати, заходим туда каждую свободную минуту в течение дня и, наконец, прежде чем закроем глаза перед сном". Однако постоянное использование соцсетей может воздействовать на нашу психику, пишет немецкое издание Die Welt.

Психологи Рурского университета в Бохуме опубликовали сразу три новых исследования, в которых ученые установили взаимосвязь между использованием соцсетей и депрессивными тенденциями.

"Было установлено, что контактирование с социальной информацией приводит к снижению самооценки", - отмечает руководитель исследований Филлип Озимек.

"Снижение самооценки тесно связано с депрессивной симптоматикой - прежде всего, в случае пассивного использования соцсетей, то есть у людей, которые сами почти ничего не публикуют, но при этом склонны сравнивать себя с остальными", - говорится в статье.

"Команда Озимека попросила две группы испытуемых в течение 5 минут заниматься либо своим профилем в Facebook, либо страницей с информацией о сотрудниках университета. Затем они должны были заполнить анкету о своей самооценке. Результаты обеих групп оказались хуже, чем результаты контрольной группы, пропустившей это задание. Исследование показало, что социальные сети не представляют собой нечто особенное, ведь группа, занимавшаяся информацией о сотрудниках, показала результаты, аналогичные группе, занимавшейся своими профилями в Facebook. Речь идет о социальном сравнении, которое нас расстраивает", - указывает издание.

"Тем не менее, Озимек полагает, что сравнение себя с другими в соцсетях наносит нам более значительный ущерб, чем сравнение с людьми, которых мы встречаем в реальной жизни. "Это связано, прежде всего, с тем, что в реальной жизни мы не встречаем постоянно сотни людей, все из которых живут исключительно классной жизнью. Мы, например, иногда видим и людей, дела у которых идут хуже", - говорит психолог.

В своем втором исследовании ученые провели опрос, посвященный использованию Facebook, среди 800 человек и также "обнаружили взаимосвязь между пассивным использованием соцсети и симптомами депрессии - правда, в основном у людей, испытывающих сильную потребность в социальном сравнении".

Третье исследование ученые провели на основе деловой сети Xing и выяснили, что результаты исследований об использовании соцсетей в личных целях можно перенести и на профессиональную сферу. В будущем команда психологов планирует изучить влияние и других соцсетей, например, Instagram.

Опрос, проведенный еще в 2017 году среди 1,5 тыс. молодых людей в Великобритании, показал, что "Instagram может оказывать особенно негативное воздействие на психику. Респонденты указывали, что Instagram - в сравнении со Snapchat, Facebook, Twitter или YouTube - приводит к снижению самооценки, негативному восприятию своего тела и даже к депрессивным расстройствам", отмечает издание.

"Озимек предполагает, что наименее опасной соцсетью является Twitter. Там, по его словам, речь больше идет о мнениях, а не о возможностях, что усложняет социальное сравнение (...)".

"Тем не менее, Озимек считает важным не рассматривать соцсети однобоко: Facebook и другие соцсети могут и положительно влиять на людей с низкой самооценкой - там они могут находить поддержку и общение". По мнению психолога, вместо того, чтобы бороться с соцсетями, нужно обращаться с ними более осторожно и учить этому детей еще в школе, передает Die Welt.