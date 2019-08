Архив 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 января февраля марта апреля мая июня июля августа сентября октября ноября декабря 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Поиск Иностранная пресса о России и не только Press digest 14 августа 2019 г. 14 августа 2019 г. Том Хэмбургер и Росалинд С. Хелдерман | The Washington Post Как поддержанные Митчем Макконнеллом усилия по снятию санкций с российской компании содействовали проекту в Кентукки "В январе, когда Сенат США обсуждал вопрос о том, разрешить ли администрации Трампа отменить санкции в отношении крупнейшего российского производителя алюминия, за ужином в ресторане в Цюрихе встретились два человека, и от исхода дебатов в Сенате зависели миллионы долларов, - пишет The Washington Post. - По одну сторону стола сидел глава отдела продаж "Русала", российской компании по производству алюминия, которая самым непосредственным образом получила бы выгоду от благоприятного исхода голосования в Сенате. Правительство США наложило санкции на "Русал" в рамках кампании по наказанию России за "злонамеренную деятельность по всему миру", включая попытки повлиять на президентские выборы в США в 2016 году. По другую сторону сидел Крэйг Бушар, американский предприниматель, завоевавший расположение чиновников в Кентукки, родном штате лидера сенатского большинства Митча Макконнелла. Бушар пытался построить первый почти за 40 лет новый завод по производству плоского алюминиевого проката в Соединенных Штатах в северо-восточной части Кентукки, страдающего от потери рабочих мест и эпидемии опиатов - проект, который оказался бы в большом выигрыше, если бы к участию в нем удалось привлечь "Русал". "В тот вечер за ужином мужчины не обсуждали дебаты в Сенате, сообщил Бушар в интервью, описав это как дружеский предварительный разговор. Но момент их встречи показывает, насколько крупное предприятие в родном штате Макконнелла зависело от исхода поддерживаемой демократами инициативы по сохранению санкций", - говорится в статье. "К следующему дню Макконнелл успешно заблокировал законопроект, несмотря на отказ 11 республиканцев поддержать его. В течение нескольких недель после этого правительство США официально отменило санкции против "Русала", ссылаясь на сделку с компанией, которая снизила долю участия Олега Дерипаски, ее основателя, связанного с Кремлем. А три месяца спустя "Русал" объявил о планах наладить необычное партнерство с компанией Бушара, выделив капитал в 200 млн долларов для покупки 40-процентной доли в новом алюминиевом заводе в Ашленде, штат Кентукки (...)", - сообщается в публикации. "Пресс-секретарь Макконнелла заявил, что лидер большинства не знал, что Бушар надеялся на сделку с "Русалом" в то время, когда Макконнел возглавлял в Сенате усилия по сворачиванию санкций, ориентируясь на рекомендации министра финансов США Стивена Мнучина", - пишет The Washington Post. Макконнелл "не знал о каком-либо потенциальном российском инвесторе до голосования", заявил пресс-секретарь Дэвид Попп. Бушар указал, что никто из его компании, Braidy Industries, не сообщал никому в правительстве США, что снятие санкций может помочь продвижению проекта. Головная компания "Русала", EN +, отметила в своем заявлении, что проект в Кентукки не играл никакой роли в энергичной лоббистской кампании, направленной на то, чтобы убедить чиновников США отказаться от санкций", говорится в статье. "И все же критики отмечают, что выбор момента вселяет тревогу. "Шокирует то, насколько откровенно связанными выглядят эти мероприятия", - говорит Майкл Макфол, который занимал должность посла США в России при администрации Обамы, а теперь преподает в Стэнфордском университете. А сенаторы-демократы призвали правительство пересмотреть сделку, заставив на прошлой неделе одного из руководителей "Русала" в Москве пригрозить отказаться от инвестиций", - передает издание. "Проект, поддерживаемый "Русалом", является одним из нескольких вопросов, которые способствуют более глубокому вниманию к позиции Макконнелла в отношении России и ее усилий по манипулированию американскими избирателями, - пишет газета, напоминая, что "в 2016 году Макконнелл в частном порядке выражал скептицизм по поводу докладов разведки о деятельности России на выборах и противостоял давлению администрации Обамы выступить с двухпартийным заявлением, осуждающим Кремль. В прошлом месяце он заблокировал рассмотрение законопроектов о безопасности выборов, которые пользуются поддержкой обеих парий, несмотря на предупреждения ФБР и разведывательного сообщества о рисках иностранного вмешательства в выборы 2020 года. Демократы обвинили Макконнелла в нежелании противостоять президенту России Владимиру Путину, дав ему насмешливое прозвище "Московский Митч". Эта критика вызвала гневный ответ обычно сдержанного лидера большинства (...)". Сам Макконнелл заявил, что он поддерживает усилия по повышению безопасности выборов и выделил на эти цели дополнительные средства, однако он не согласен с предложениями, которые установили бы федеральный контроль над вопросами выборов, которые традиционно решались штатами, говорится в статье. "Эта полемика показывает, как тайная деятельность России в 2016 году вместо того, чтобы объединять американских чиновников, привела к горькому расколу между демократами и республиканцами - и спровоцировала ожесточенные дебаты о российских инвестициях в американский бизнес", - подчеркивается в статье. "(...) В Кентукки некоторые лидеры ставят под сомнение разумность заключения партнерства с российской компанией, недавно наказанной правительством США", -пишет The Washington Post. "С "Русалом" не все в порядке", - считает Келли Флад, демократ-член законодательного собрания штата из Лексингтона. По ее словам, она сожалеет о голосовании в 2017 году, по итогам которого было утверждено инвестирование в проект 15 млн долларов денег налогоплательщиков штата. "Это неправильно, что мы обращаемся к Дерипаске, учитывая ущерб, который он нанес нашей демократии... Теперь репутация "Русала" - это наша репутация", - говорит она. "Адвокат Дерипаски не ответил на запрос о комментарии, - подчеркивается в статье. - Он отрицает, что подотчетен Кремлю. "Хотя я понимаю, что невольно стал громоотводом для гнева, который испытывают некоторые американцы по поводу результатов выборов, им нужно искать козла отпущения в других местах (...) , - заявил Дерипаска The Washington Post в феврале. "Ашленд, город с населением 22 тыс. человек, расположенный вдоль границы Кентукки с Западной Вирджинией и Огайо, с энтузиазмом отнесся к проекту компании Braidy Industries, который, по словам компании, принесет до 650 новых высокооплачиваемых рабочих мест в регионе, сильно пострадавшем от грядущего закрытия крупного сталелитейного завода и спада добычи угля. По словам Бушара, идея предприятия была его задумкой: новый экологически чистый низкозатратный (...) объект, который будет прокатывать листы легковесного алюминия, становящиеся все более востребованными в производстве автомобилей и самолетов. Он сказал, что склонялся к строительству завода в Индиане, пока многочасовая встреча с Мэттом Бевином, [губернатором Кентукки], в марте 2017 года не убедила его повнимательнее взглянуть на Кентукки. Бевин содействовал тому, что законодательное собрание штата согласилось в последние часы своей ежегодной сессии 2017 года инвестировать 15 млн долларов в проект Braidy. (...) По словам Флад, законодатели были проинформированы о предложении губернатора в 9 вечера, и они спешили, чтобы успеть закончить заседание до полуночи. Она сказала, что законодателям сообщили лишь, что ассигнования необходимы для создания рабочих мест в сильно пострадавших районах Аппалачей, но не сообщили, как будут инвестироваться эти средства. Законопроект был принят единогласно. (...) Пресс-секретарь Бевина не ответил на запрос о комментарии. А чиновники штата заявили, что эти инвестиции сделают штат Кентукки более конкурентоспособным, создав высокотехнологичные рабочие места с высокой заработной платой в будущем. В радиоинтервью 2017 года Бевин указал, что считает проект Braidy "преобразующим". "Это будет одна из лучших инвестиций, когда-либо сделанных штатом", - отметил он. "Проект в Кентукки, как предполагается, привлек внимание "Русала", второго крупнейшего в мире производителя алюминия, на самых ранних стадиях. В июне в интервью Bloomberg News высокопоставленный руководитель "Русала" заявил, что этот проект "обсуждался задолго до того, как на "Русал" были наложены санкции". "После санкций нам просто пришлось приостановить переговоры", - добавил он. Пресс-секретарь EN + указала, что первые разговоры о проекте в Кентукки были внутренними. Она отказалась предоставить дополнительные комментарии", - говорится в статье. "Бушар отмечает, что (...) партнерство с российской компанией не было в его поле зрения, когда министерство финансов объявило о санкциях (...) в апреле 2018 года. (...)", пишет издание. Он обратил свой взор на "Русал" по рекомендации консультанта по алюминиевой промышленности из-за дефицита сырья, "но на его пути, говорит он, стояли санкции". "(...) По словам Бушара, ко времени его январской встречи с руководителем "Русала" в Цюрихе он знал, что санкции могут быть отменены. Тем не менее, отметил он, он считал, что на окончательное решение могут потребоваться месяцы или годы. В тот вечер, когда состоялся его ужин в Цюрихе, о котором первым сообщил журнал Time, итоги дебатов о санкциях оставались неясными (...)". "(...)По призыву Макконнела 16 января [резолюция по блокировке снятия санкций против компаний Дерипаски] была отклонена - ей не хватило 3 голосов для требуемого большинства в 3/5. (..) К оппозиции резолюции присоединился и младший сенатор-республиканец от штата Кентукки Рэнд Пол. Пресс-секретарь Пола заявил, что в то время сенатор не знал о перспективах крупной инвестиции "Русала" в Кентукки и сообщил, что тот голосовал против меры, потому что принципиально выступает против санкций в отношении России, Китая и Северной Кореи. (...) Макконнелл также заявил, что им двигали не интересы Кентукки". "(...) Менее чем через две недели после этого январского голосования министерство финансов США объявило, что согласилось с планами "Русала" ограничить контроль Дерипаски над компанией и сняло санкции. Четыре недели спустя руководители "Русала" были в Ашленде, осматривая завод Braudi. К апрелю было объявлено о новом партнерстве. (...) С отменой санкций EN + "исследует и предпринимает действия по стратегическому расширению нашего глобального партнерства и возможностей, в том числе в Соединенных Штатах", поясняет компания в своем заявлении. EN + является "единственным мировым производителем, способным" поставлять Braidy требуемый низкоуглеродистый алюминий, и в результате "весь проект был бы невозможен без инвестиций "Русала", говорится в сообщении компании". "(...) Braidy продолжает поиск дополнительных инвесторов и надеется, что будет котироваться на Нью-йоркской фондовой бирже или Nasdaq. Фирма надеется начать производство алюминиевого проката к сентябрю 2021 года, - говорится в статье. - (...) Но некоторые законодатели выражают озабоченность ролью "Русала", в том числе член палаты представителей Джеймс Комер, cоюзник Макконнелла, который схлестнулся с Бевином и раскритиковал инвестиции штата в проект, перспективы которого, по его словам, кажутся неопределенными. "Я надеюсь, мы сможем открыть там какие-то рабочие места. Но это не очень хорошо для этого бизнеса , - сказал Комер в телевизионном интервью в апреле. - Если бы у меня был старт-ап, я не стал бы брать российские деньги". "В пятницу финансовый директор "Русала" заявил (...), что компания может выйти из проекта, если чиновники США продолжат оказывать давление на компанию. Этот комментарий был очевидной ссылкой на недавние усилия сенаторов-демократов во главе с Роном Уайденом от штата Орегон, нацеленные на обеспечение того, чтобы сделка в Кентукки была рассмотрена американским правительственным агентством, уполномоченным изучать последствия иностранных инвестиций для национальной безопасности. (...) В своем заявлении Бушар обвинил СМИ в том, что они "принимают активную роль" в попытке подорвать проект, в результате которого может быть создано множество рабочих мест. (...)", - пишет газета. "Национальная безопасность Соединенных Штатов важнее, чем предпочтения российской компании, - указал Уайден в воскресенье в своем заявлении. - Я не собираюсь сдаваться только потому, что "Русал" считает, что надзор неудобен". Джин Уэйлен участвовала в написании этой статьи Источник: The Washington Post



