Офисная работа может довести вас до могилы

"Работа может быть опасной не только на стройке. В каких случаях офисная работа негативно сказывается на здоровье?" - задается вопросом немецкое издание Die Zeit.

"Статистически риск возникновения несчастного случая на рабочем месте или по пути домой растет по мере увеличения рабочих часов, - отмечает журналистка Линда Фишер. - При этом не имеет значения, является ли рабочим местом мастерская или офис. Об этом свидетельствует проведенный учеными Университета Гонконга анализ более чем 240 исследований, посвященных влиянию работы на здоровье. Согласно нему, вместе с увеличением рабочих часов растет и риск развития диабета 2-го типа, а также психических проблем, таких как депрессии и тревожные состояния. Тот, кто работает дольше, ведет и менее здоровый образ жизни: такие люди чаще курят, пьют больше алкоголя, хуже питаются и меньше двигаются. К тому же, тот, кто долго работает, зачастую плохо спит, а нарушения сна способствуют и увеличению вероятности возникновения несчастных случаев. (...) Исследование, проведенное в 2005 году учеными Медицинской школы Массачусетского университета, показало, что у сотрудников, регулярно работающих сверхурочно, риск получения травм на 61% превышает таковой у остальных".

"Те, кто регулярно превышают установленный законом 8-часовой рабочий день и работают более 55 часов в неделю, повышают риск возникновения инсульта или инфаркта. Таков результат исследования, опубликованного в 2015 году в медицинском журнале The Lancet ", - передает издание.

"Когда люди отвечают на электронные письма по работе после окончания рабочего дня, готовятся к следующему рабочему дню или, например, разговаривают по телефону с руководством, это влечет за собой ощутимые последствия, - продолжает издание. - В репрезентативном опросе Федерального ведомства Германии по охране труда и производственной медицине респонденты, отвечавшие на запросы по работе после окончания рабочего дня, чаще сообщали о таких жалобах, как боли в спине, нарушения сна и подавленность, в сравнении с работниками, которые были недоступны для коллег и руководителей в свое свободное время".

Прилежные работники могут допустить ошибку и в том, что касается отдыха, а именно слишком редко брать отпуск. Исследователи из Хельсинкского университета на протяжении 5 лет наблюдали за 1,2 тыс. финскими бизнесменами. "Выяснилось, что именно среди тех, кто хорошо питался и в целом вел более здоровый образ жизни, умерло значительно больше людей, чем ожидалось. Всех их объединяло одно: они намного реже брали отпуск, чем остальные", - говорится в статье.

"У того, кто проводит более 11 часов в день в сидячем положении, риск смерти на 40% выше, чем у того, кто сидит менее 4 часов в день. Об этом свидетельствует исследование, проведенное австралийскими учеными".

"Впрочем, отсутствие работы также вовсе не способствует здоровью. Существует много подтверждений тому, что работа зачастую делает нас здоровыми и счастливыми - даже если это пара часов в неделю. Так, новое исследование, проведенное в июне 2019 года, показало, что уже восьми часов работы в неделю достаточно для того, чтобы улучшить психическое самочувствие человека". По словам Уте Латцы, исследовательницы из Федерального ведомства Германии по охране труда и производственной медицине, "согласно статистике, отсутствие работы способствует появлению опасных для здоровья привычек, например, курения или употребления алкоголя", передает Die Zeit.