14 августа 2020 г. Ричард Холл | The Independent От "золотого дождя в секс-клубе" до налогового мошенничества: Майкл Коэн обнародует взрывное предисловие к своей книге о Трампе "Майкл Коэн, бывший личный адвокат Дональда Трампа, обнародовал предисловие к своей новой книге, в котором называет президента "мошенником, хулиганом, расистом, хищником, аферистом" и вновь обвиняет его в мошенничестве на выборах 2016 года", - пишет The Independent. "Коэн также упоминает "золотой дождь в секс-клубе в Вегасе", не указывая конкретно, что Трамп принимал участие в подобных мероприятиях, и "заговоры с целью заставить замолчать тайных любовниц Трампа", - говорится в статье. "Не считая его жену и детей, я знал Трампа лучше, чем кто-либо другой", - пишет Коэн (...). "В каком-то смысле я знал его даже лучше, чем его семья, потому что я был свидетелем его настоящего: в стриптиз-клубах, на подозрительных деловых встречах и в те моменты, когда, забывшись, он показывал, кто он есть на самом деле: обманщик, лжец, мошенник, хулиган, расист, хищник, аферист", - добавляет он. Газета The Independent обратилась к предвыборной кампании Дональда Трампа за комментариями. Хотя сама книга еще не вышла в свет, в предисловии содержится несколько изобличающих обвинений в адрес президента. Коэн утверждает, что его бывший босс "вступил в сговор с русскими, но не при помощи таких изощренных способов, как воображают его очернители". "Трамп мошенничал на этих выборах, при попустительстве России, как вы узнаете на этих страницах, потому что делать все - я имею в виду все, что угодно - чтобы "победить" - всегда было его бизнес-моделью и образом жизни", - сообщил он. "Трамп также продолжал стремиться к заключению крупной сделки в области недвижимости в Москве во время избирательной кампании. Он попытался проникнуть в мир президента Владимира Путина и его тесный круг коррумпированных олигархов-миллиардеров. Я знаю это, потому что лично управлял этой сделкой и детально информировал Трампа и его детей обо всех обновлениях", - написал он. (...) "Начиная с золотого дождя в секс-клубе в Вегасе и налоговых махинаций и сделок с коррумпированными чиновниками из бывшего Советского Союза и заканчивая заговорами с целью заставить замолчать тайных любовниц Трампа - я был не просто свидетелем восхождения президента - я был активным и энергичным участником". "Коэн, который ранее называл себя личным "фиксером" Трампа, был приговорен к трем годам тюремного заключения за ложь перед Конгрессом и финансовые нарушения, связанные с избирательной кампанией, в том числе за выплаты за молчание женщинам, которые утверждали, что у них были связи с президентом, - напоминает издание. - (...) Адвокаты Трампа пытались заблокировать издание его книги, утверждая, что Коэн подписал договор о неразглашении, который запрещает ему говорить о своей работе с нынешним президентом (...)". Источник: The Independent