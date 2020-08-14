Систему Лукашенко в Белоруссии подрывают женщины и рабочие

"Cпустя почти неделю после переизбрания своего всемогущего президента жители Белоруссии продолжают митинги и забастовки с требованием его ухода, несмотря на аресты и жестокие репрессии", - пишет специальный корреспондент Liberation в Минске Жюстина Сальвестрони.

"(...) Со среды в Минске мобилизовались женщины с требованиями мира - одетые в белое, с цветами в руках, в четверг они тысячами выстроились цепочкой вдоль проспекта Независимости, одной из самых длинных улиц Европы. Машины притормаживали, сигналя в их поддержку, "женский марш" ежечасно нарастал, метро было забито манифестантами и букетами, казалось, что весь город проявил солидарность с этим движением, распространившимся по всей столице и по всей стране", - говорится в статье.

"30-летняя Оксана пришла с двумя своими детьми, младенцем в коляске и маленьким мальчиком, который тихо ждал на скамейке: "Я здесь, чтобы потребовать прекращения насилия! Полиция арестовывает и избивает наших мужчин, да и женщин тоже, это позор! Мои друзья, семейная пара, находились в машине, полиция разбила окна, мужа забрали, мы не получали от него известий в течение двух дней".

"Государственный завод "Керамин" (который производит раковины и керамическую плитку), расположенный недалеко от старого аэропорта и превратившийся в гигантскую строительную площадку с десятками строящихся башен - предполагается, что он существует не столько для увеличения единиц городской недвижимости, сколько для отмывания денег Лукашенко - в четверг днем пережил первую забастовку в своей истории, насколько помнит его сотрудник 32-летний Александр, 15 лет проработавший на заводе. Он прервал свой отпуск, чтобы присоединиться к стачечному пикету, где уже стояли женщины в белом и местные жители, которые к тому же приносили воду и пирожные", - описывает журналистка.

"Мы хотим перемен, Лукашенко должен уйти - поясняет Александр. - Мы молчали больше двадцати лет, не имея права высказываться! На каждых выборах он говорил нам, что зарплата будет расти, что нам будут платить 500 долларов, он никогда не сдерживал своих обещаний. Нам страшно, что нас арестуют, но мы не боимся, что нас уволят, они не могут уволить всех!" (...) На заводе БелАЗ в Жодино, одной из жемчужин белорусской промышленности, откуда с момента его создания в 1948 году вышло 120 тыс. огромных карьерных самосвалов, бастующих сурово отчитал бывший директор завода и нынешний министр тяжелой промышленности Петр Пархомчик: "У вас есть работа, что вам еще нужно? Идите и работайте!" Безуспешно. Забастовка может перекинуться на крупнейшие предприятия такого же типа, которые составляют костяк индустриального парка страны. Похоже, что после пяти дней протестов основы системы Лукашенко пошатнулись", - комментирует автор статьи.

"Сожженная военная форма, оторванные и брошенные в унитаз знаки отличия бывших спецназовцев, сотрудник департамента полиции из Новополоцка, который публично заявил о том, что он отказывается арестовывать людей и больше не будет подчиняться приказам Лукашенко, увольнения по собственному желанию журналистов с государственного телевидения...", - пишет Libération. "Я впервые вижу столько переходов на другую сторону и столько репрессий, - отмечает Дмитрий Салаев из правозащитного центра "Вясна", созданного в 1996 году. - Обычно такие манифестации длятся только два дня."

"(...) Известная писательница Светлана Алексиевич, лауреат Нобелевской премии по литературе 2015 года, уже давно близкая к оппозиционным движениям, обвинила всемогущего президента Александра Лукашенко, который держится за власть в течение 26 лет, в том, что он объявил "войну своему народу". "Убирайся, пока не поздно, пока ты не бросил людей в ужасную бездну, в бездну гражданской войны! Убирайся!" - заявила писательница в интервью белорусской службе независимого "Радио Свобода".

(...) Дмитрий Салаев пессимистично оценивает окончание волны насилия и продолжительность общественного движения, распространившегося по стране. Потому что у Александра Лукашенко осталось главное преимущество в лице ОМОН. "Таких спецназовцев только в Минске 2 тыс. или 3 тыс. человек, они проводят по пять лет в тренировках для того, чтобы вступить в бой лишь во время выборов и избивать людей. В остальное время они ничего не делают. Им хорошо платят, у них много нематериальных льгот. Они никогда не порвут с Лукашенко".