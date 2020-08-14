В этом собаки проигрывают свиньям

"Карликовые свиньи становятся все более популярными домашними животными. Исследователи решились сравнить их с нашим лучшим четвероногим другом, собакой, и выяснили, что в некоторых областях свиньи их превосходят", - сообщает немецкое издание Die Welt.

"Собаки живут с людьми уже как минимум 15 тыс. лет. Около 9 тыс. лет назад мы стали специально выращивать их для своих целей и потребностей. (...) Эти четвероногие знают нас, как ни одно другое животное. Так, они могут считывать наше настроение по жестам и мимике и даже манипулировать нами, чтобы получить то, что они хотят", - пишет издание.

"Кроме того, собаки целенаправленно просят человека о помощи, чтобы решить какую-либо проблему. Типично ли такое поведение только для собак или оно характерно и для других домашних животных, решили выяснить исследователи из Будапештского университета (ELTE). Эксперименты с социализированными волками и кошками показали, что при возникновении проблем они меньше контактируют с людьми, чем собаки".

"(...)Свиньи заняли в нашей жизни похожую "социальную нишу", что и собаки, считают ученые из ELTE. В своем исследовании они изучили поведение карликовых свиней и собак, которые выросли в семьях. Сначала они поставили животных перед проблемой, которую они могли решить, а именно перед легко открывающимся ящиком, в котором находилось лакомство. Животные быстро справились с заданием, при этом свиньи оказались несколько проворнее. В следующем эксперименте животные тоже вели себя одинаково. "Когда коробка впервые оказалась без корма, свиньи и собаки в равной степени обращались к человеку", - отметила Линда Джеренксер, научный сотрудник ELTE".

"Однако когда исследователи повысили сложность задания, в поведении четвероногих проявились различия: если ящик больше не открывался так легко, свиньи открывали его быстрее собак. А когда ящик больше вообще невозможно было открыть, то есть проблема была нерешаемой, свиньи проявляли больше упорства. Они по-прежнему пытались самостоятельно сдвинуть крышку, в то время как собаки в поисках помощи уже обратились к человеку".

"По мнению исследователей, это поведение отражает индивидуальность свиней. Они являются независимыми животными и более самостоятельными, чем собаки. Последние в свою очередь за долгие годы совместной жизни с человеком научились взаимодействовать и сотрудничать с нами", - передает Die Welt.