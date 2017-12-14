Британский парламент против Facebook в вопросе российского вмешательства

"Компания Facebook попыталась отмахнуться от опасений по поводу российского вмешательства в голосование по "Брекзиту". Однако председатель немаловажного парламентского комитета придерживается иного мнения и распаляет спор в Великобритании", - пишет журналист Bloomberg Джереми Кан.

Речь идет о Дэмиане Коллинзе, который возглавляет комитет британского парламента по цифровым технологиям, культуре, СМИ и спорту. Он раскритиковал Facebook за неспособность ответить на его вопросы о российском вмешательстве в референдум по выходу страны из ЕС и в парламентские выборы.

В среду было опубликовано письмо Facebook комитету, в котором речь шла об "Агентстве интернет-исследований" - как установили американские спецслужбы, оно было "частью инициированных Россией попыток повлиять на президентские выборы в США". По данным Facebook, агентство "потратило лишь 97 центов на рекламу, предназначенную для британской аудитории в преддверии референдума", и "на эти деньги было куплено три объявления, которые за четыре дня в мае увидели около 200 человек".

В ответ на это письмо Коллинз заявил: "Вопреки моей просьбе, Facebook не проделал никакой работы по поиску других фейковых аккаунтов и страниц, которые могут быть связаны с поддерживаемыми Россией агентствами и которые были активны во время референдума по выходу из ЕС".

Ответ Facebook был следующим: "Мы решительно поддерживаем усилия Комиссии по регулированию и обеспечению соблюдения финансовых правил ведения политических кампаний в Соединенном Королевстве, и мы очень серьезно относимся к запросу Комиссии".

В минувшем году, напоминает Bloomberg, в Facebook поначалу заявляли, что не зафиксировали какой-либо российской активности по дезинформации в связи с выборами в США. Однако после публикации отчета американских властей об "Агентстве интернет-исследований" компания подсчитала, что около 150 млн жителей США видели контент агентства в Facebook и Instagram до и после выборов. От британских спецслужб подобного отчета не поступало, отмечается в статье.

По словам Коллинза, компания более тщательно изучила аккаунты, проявлявшие активность во время президентских выборов во Франции, и то же самое она должна была сделать в отношении референдума по выходу из ЕС.

"По его словам, неправдоподобно, что российские компании использовали только Twitter, чтобы попытаться повлиять на британских избирателей во время референдума по выходу из ЕС, в то время как в ходе выборов президента в США были задействованы и Twitter, и Facebook. Коллинз заявил, что в среду встречался с представителями Facebook и попросил их предоставить более обстоятельный ответ на вопросы комитета", - говорится в статье.