Путиномика утрачивает свою силу в России

"Традиционной российской экономике "бума и спада" угрожает кое-что, чего она еще не переживала за время правления президента Владимира Путина - стагнация", - пишут журналистки Bloomberg Анна Андрианова и Евгения Письменная.

"Развитие экономики крупнейшего в мире экспортера нефти останавливается без достаточных инвестиций после истощения старой путинской модели роста, основанной на переводе доходов от продажи нефти и газа на внутренние потребности и выигравшей от последовавшего бума потребления. После почти двух десятилетий роста, прерванного двумя рецессиями, обеспокоенность вызывает то, что для России может оказаться все более трудно выйти из ступора", - говорится в статье.

После подъема, последовавшего почти за двумя годами сокращения, восстановление российской экономики остановилось в прошлом квартале, и рост доходов от промышленного производства застопорился в октябре. Рост инвестиций сократился в два раза в третьем квартале по сравнению с предыдущими тремя месяцами, отмечает издание.

"Экономике не на чем расти, поскольку не хватает ресурсов, - считает Олег Вьюгин, бывший первый заместитель председателя ЦБ. - Если ничего не будет сделано, она останется в том же состоянии в последующие 10 лет".

ЦБ предупреждал правительство, что без реформ даже нефть по цене 100 долларов за баррель не позволит среднесрочным доходам ВВП выйти за пределы от 1,5 до 2%, говорится в статье. ВВП вырастет на 1,8% в этом году и на 1,6% в следующем, по прогнозу МВФ.

"Это стагнация", - считает Алексей Ведев, бывший заместитель министра экономики.