Россия победила в Арктике, после того как США не удалось уничтожить гигантский газовый проект

Работа над проектом "Ямал СПГ" стоимостью 27 млрд долларов означала поставку более 5 млн тонн материалов для строительства леса из бетона и стали в 600 км от Северного полярного круга, где температуры падают до -50 С и в течение двух месяцев вообще нет солнца, пишет Bloomberg.

"Однако эти проблемы были не так тяжелы, как введенные в 2014 году санкции США, которые привели к полному рефинансированию проекта, когда строительство только должно было начаться", - говорится в статье.

"Три года спустя первая поставка газа с "Ямал СПГ" являет собой гигантское усилие со стороны российского истеблишмента с целью продемонстрировать, что один из ключевых проектов президента Владимира Путина не был подорван санкциями. Запуск проекта перед лицом санкций способствовал политическому повороту Москвы к Китаю, предоставившему большую часть финансирования", - отмечают авторы статьи Джек Фарчи и Елена Мазнева.

"Первый груз на борту танкера следовал в порт неподалеку от Лондона, чтобы помочь Великобритании справиться с холодной зимой и незапланированным закрытием ряда ее собственных месторождений в Северном море. То, что газ прибудет в европейскую страну, поддержавшую санкции против России, может порадовать многих в Москве", - пишут журналисты.

"У нас была мечта, - заявил заместитель председателя правления НОВАТЭК Марк Джетвэй. - Сейчас мы ее реализовали".

Для "Ямал СПГ" не могло быть ничего хуже времени введения американских санкций против российских держателей акций проекта в 2014 году. Это было только начало одного из крупнейших российских международных финансовых проектов, и для его финансирования планировалось привлечь значительные инвестиции от западных банков. Что послужило очередным препятствием, санкции запрещали Джетвэю работать над финансовой сделкой, так как он является гражданином США, отмечают авторы.

"Это единственный проект, который мне вспоминается за последнее десятилетие, который на самом деле был завершен вовремя и без превышения сметы, - считает Джеймс Хендерсон (Оксфордский институт энергетических исследований). - Это довольно впечатляюще".

Все это было результатом не только инженерного мастерства НОВАТЭК и его партнеров Total и CNPC. Проекту способствовало падение рубля в конце 2014 года, снизившее затраты на поставляемую Россией технику и рабочую силу, говорится в статье.

Более того, проект получил значительную поддержку со стороны российского правительства, не только в форме финансирования. "Ямал СПГ" также пользуется щедрыми налоговыми льготами, и государство помогло ему создать некоторую необходимую инфраструктуру, пишет издание.