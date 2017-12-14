Биткоин и его конкуренты становятся проблемой для американских санкций

"В то время как цена биткоина взлетает до небес, некоторые финансовые эксперты и аналитики в киберсфере начинают опасаться, что цифровая криптовалюта отлично подходит странам вроде России, стремящимся увернуться от американских санкций", - пишет журналист BuzzFeed Отиллия Стедман.

В частности, финансист Уильям Браудер намерен заявить об этом в Хельсинкской комиссии США, которая мониторит политику в области безопасности и прав человека в Европе. В комментарии BuzzFeed Браудер отметил: "Эти криптовалюты - божий дар преступникам и диктаторам, которые хотят обезопасить свои деньги".

В заявлении для Хельсинкской комиссии Браудер призывает "США и другие правительства западных стран проявить неотложное внимание в отношении закона Магнитского, а также иных санкционных программ".

Это предупреждение, по словам Стедман, стало еще более своевременным на фоне слов советника Владимира Путина Сергея Глазьева: во вторник он заявил об "объективной потребности" в криптовалютах из-за того, что российские банки находятся под американскими санкциями.

Сотрудник антивирусной компании FireEye Люк Макнамара рассказал BuzzFeed, что биткоины использовала и хакерская группировка Fancy Bear, которая предположительно связана с российскими спецслужбами и, по данным американского разведывательного сообщества, стояла за взломом сети Демократической партии.

"Это идеальный инструмент не только для преступников, как уже говорилось, но и для государств и находящихся под санкциями организаций, чтобы свободно перемещать средства по всему миру в обход авторитетных финансовых систем. Американским и международным властям будет крайне непросто доказать, что денежный перевод был инициирован организацией, находящейся под санкциями", - сказал эксперт Recorded Future Андрей Барысевич.

Комментарий Министерства финансов США был сдержанным: "Минфин не комментирует расследования и не извещает о будущих действиях, но мы продолжим использовать наши полномочия для поддержания давления на Россию. Как только мы увидим свидетельства подпадающих под санкции действий или попыток обойти наши санкции, мы предпримем меры сообразно обстоятельствам".

Элизабет Розенберг, старший научный сотрудник Центра новой американской безопасности и бывший старший советник Министерства финансов, считает, что обойти систему все еще сложно: "Проницательные аналитики могут вычислить с помощью некоторых внешних подсказок, кто стоит за той или иной транзакцией".

Хотя биткоин - самая популярная виртуальная валюта, создаются и другие, с разными уровнями конфиденциальности, и по мере развития технологий следить за деньгами становится все труднее. "Пока что для стран, пытающихся обхитрить американских следователей, хлопот может быть больше, чем оно того стоит, но в ближайшем будущем ситуация может измениться", - пишет Стедман.

"Откровенно говоря, технологические предприниматели далеко впереди регулирующих органов, далеко впереди. А это не слишком здорово", - прокомментировала Розенберг.