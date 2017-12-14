Разоблачение: "Смазочные фонды", связанные с Кремлем, перекачивали деньги тем, кто финансировал химическое оружие Сирии

"Сеть секретных "смазочных фондов" в коррумпированном кипрском банке обнажила связи Кремля с подставными лицами, за которыми стояли программа химического оружия Сирии и террористическая группировка ИГИЛ*", - утверждает BuzzFeed в статье, подготовленной на основе своего журналистского расследования. "Сеть счетов в FBME Bank, о которой стало известно из сенсационного собрания документов, несанкционированно просочившихся в прессу, также перекачивала сотни миллионов долларов, которые поступали от подозрительных фигур, базирующихся в Москве, в том числе от лиц, близких к российскому президенту Владимиру Путину, фигур из мафии и кремлевских официальных лиц", - утверждают журналисты Алекс Кэмпбелл и Том Уоррен.

В нынешнем году FBME был отключен от финансовой системы США после того, как Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN, подразделение Минфина США. - Прим. ред.) заявила, что это объект "первостепенных опасений, связанных с отмыванием денег", который привлекал "незаконные финансы из самых темных закоулков преступного мира".

Владельцы FBME назвали "полной ложью" "утверждения, что их банк оказывал услуги финансистам сирийского режима, кремлевским официальным лицам, друзьям Владимира Путина или российским мафиози. По их словам, банк "всегда соблюдал все надлежащие процедуры". Они признали, что на некоторых лиц, связанных с банком, наложены санкции, но заявили, что ничто не свидетельствует, что эти клиенты использовали свои счета в FBME для перевода денег сирийскому режиму, а их счета были изолированы сразу после наложения санкций", говорится в статье.

Авторы сообщают: "Его владельцы - ливанцы, два брата Сааб - Фади и Фарид - обхаживали российских клиентов с тех пор, как в начале 90-х открыли московское отделение FBME". "По словам двух высокопоставленных инсайдеров, которые высказались на условиях анонимности, офис в российской столице был укомплектован бывшими сотрудниками служб безопасности и разведки из этой страны", - сообщает издание.

В июле 2014 года FinCEN заявила о намерениях отключить FBME от финансовой системы США. "Через три месяца Минфин США наложил санкции на Иссу аль-Зейди, гражданина России и Сирии, за то, что он был подставным лицом Scientific Studies and Research Center - фирмы, которая управляет программой химических вооружений сирийского президента Асада", - говорится в статье. Издание отмечает: аль-Зейди также руководил компанией Balec Ventures, у которой был счет в FBME.

"В 2013 и 2014 гг. Balec подписала контракты на 9,5 млн евро с другой компанией из сети - Hesco, владелец которой находится под санкциями США за то, что был посредником при закупках сирийским режимом нефти у ИГИЛ*. Эти покупки обеспечивали террористическую группировку деньгами, а Асада - топливом для сохранения его режима и ведения жестокой гражданской войны в Сирии", - говорится в статье.

"В сети подставных фирм была одна фирма Maribo, которая направила платежи на сумму 33,6 млн долларов российскому министерству финансов в рамках договоренности о погашении госдолга между Россией и Сирией", - говорится в статье.

Издание также пишет: "В 2007 году российские государственные служащие в сговоре с представителями организованной преступности украли 230 млн долларов из налогов, выплаченных Hermitage, которым владеет американский финансист Уильям Браудер, и перекачали их в офшорную сеть счетов, которыми владела предполагаемая организованная преступная группировка".

"Документы, с которыми ознакомилось BuzzFeed News, указывают, что более 22 млн долларов из украденной суммы перетекли на два счета, контролируемые Дмитрием Клюевым, подозреваемым в том, что он был криминальным боссом. Еще 2,25 млн долларов, связанные с хищением, были выплачены на счета Balec, принадлежавшие аль-Зейди", - пишет издание.

Издание также утверждает, что Центробанк Кипра, проводя свою аудиторскую проверку, "раскопал много новых доказательств, демонстрирующих, что FBME вел весьма спорный бизнес в интересах могущественных российских клиентов".

"Свежие доказательства обнажили тот факт, что банк управлял офшорными средствами для Владимира Смирнова, который руководил российской деятельностью некой компании, о которой в докладе немецкой разведки сказано, что она подозревалась в отмывании денег для могущественной санкт-петербургской мафиозной группировки в 90-е годы. Путин был членом консультативного совета компании, а Смирнов позднее стал главой российской госкомпании, занимавшейся экспортом в атомной индустрии, когда его бывший коллега сделался президентом. Аудиторский отчет ЦБ, позднее поданный в качестве доказательства в американский суд, показал, что FBME не провел ряда ключевых проверок на должное ведение бизнеса, дабы установить, что деньги Смирнова поступили из законного источника, прежде чем открыть ему счет; FBME оспорил этот вывод", - говорится в статье.

"Другим крупным держателем счета был Михаил Прохоров", - пишет издание.

"В период, когда он баллотировался в президенты, в FBME было 23 счета, принадлежавших Прохорову, - почти все они были для компаний, зарегистрированных на Британских Виргинских островах и использовавших в качестве директоров лиц, которые в аудиторском отчете ЦБ позднее были названы "подставными лицами". Хотя не было ясно, для чего использовались счета, глава отдела проверок FBME признал в беседе с его юристами, что банк намеренно "скрыл" тот факт, что Прохоров контролировал средства, гласил аудиторский отчет (в интервью BuzzFeed News глава отдела "категорично" отрицал эти утверждения)", - говорится в статье.

"Представитель одной из компаний Прохорова - "Онэксим-груп" - сказал в заявлении для BuzzFeed News, что она "соблюдает высочайшие стандарты финансовой отчетности". В заявлении также говорилось: "Президентская кампания 2012 года была искренней попыткой донести до российского электората идеи свободной рыночной экономики и ориентированной на Запад политики", - сообщает издание.

"Регуляторы также выражали обеспокоенность отношениями FBME с финансистом, который много лет был посредником у ключевого союзника Путина с предполагаемыми связями с российской мафией. Аудиторы обнаружили, что финансист проводил через банк транзакции на десятки миллионов долларов, а доказательства того, что банк, как положено, проверял "публичные медийные источники" на предмет "негативных новостей" о нем, отсутствовали", - пишут авторы.

*"Исламское государство" (ИГИЛ) - террористическая группировка, запрещенная в РФ.