14 декабря 2017 г. Майкл Вайс | The Daily Beast Сомнительный банк, где владелец команды из NBA припрятал деньги "Российский олигарх, в числе прочего - владелец баскетбольной командой "Бруклин Нетс", припрятал деньги в банке, который обвинен Минфином США в содействии отмыванию денег, распространению оружия, уклонению от санкций и в финансировании террористической группировки", - пишет корреспондент The Daily Beast Майкл Вайс, ссылаясь на отчет, который оказался в распоряжении редакции. "Михаил Прохоров, чье состояние, по оценкам, составляет примерно 9 млрд долларов, баллотировался в президенты России в 2012 году как оппонент Путина в ходе режиссированной компании, санкционированной Кремлем", - говорится в статье. Будучи единственным владельцем Barclays Center, домашней арены "Бруклин Нетс", российский миллиардер ужинал с такими людьми, как уроженец Бруклина рэпер Jay Z (который был частичным владельцам баскетбольной команды) и бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг, сообщает автор. Прохоров - частый гость в отеле Four Seasons в Нью-Йорке и заметная фигура нью-йоркской светской жизни. "Однако "конфиденциальный" отчет 2014 года, написанный Central Bank of Cyprus (CBC), выяснил, что богатый россиянин - так называемое "политически уязвимое лицо", как на финансовом языке называют правительственных чиновников, кандидатов и их родственников, которые предположительно наиболее подвержены риску взяточничества или отмывания денег, - имел 23 счета в FBME Bank Ltd., ранее известном как "Федеральный банк Ближнего Востока", - передает журналист. "Согласно отчету CBC, все 23 счета Прохорова были учреждены "подставными лицами", а со стороны FBME не был соблюден кипрский закон против отмывания денег при принятии депозитов", - сообщает автор. Банк был закрыт в мае этого года после заявления Минфина США о том, что он способствовал международным финансовым преступлениям, включая отмывание денег режимов, находящихся под санкциями, и негосударственных игроков. "Прохоров не обвиняется ни в каких преступлениях, - уточняет автор статьи, - и для богатых публичных лиц является распространенной практикой использовать офшорные юрисдикции и анонимные компании, чтобы прятать активы и избегать налоговых обязательств у себя в стране". Представитель Прохорова и группы "Онэксим", "компании, с которой он тесно связан", заявили изданию: "Многочисленные компании в группе "Онэксим" взаимодействуют со множеством банков по всему миру в ходе обычного ведения бизнеса. Михаил Прохоров никогда не просил никакие банки скрывать его активы в связи с его президентской кампанией в 2012 году или для каких-либо иных целей". "Согласно CBC, Прохоров был далеко не единственным могущественным русским, воспользовавшимся услугами FBME, - говорится далее. - Более половины клиентов банка были гражданами России". Так, согласно отчету, "среди российских вкладчиков - Владимир Смирнов, давний друг и бизнес-партнер Путина, чьи компании ранее подвергались пристальному изучению в Европе на предмет отмывания денег, и Александр Шишкин, член путинской партии "Единая Россия" и бывший член Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности". Первоначально базировавшийся на Кипре FBME перевел свой центральный офис в Танзанию, но в мае этого года центральный банк этой страны отозвал у него лицензию после многолетних обвинений США относительно предположительно противозаконного поведения банка, говорится в статье. Как рассказывает автор, некоторые из клиентов банка привлекли внимание СМИ. Так, CNN сообщало в июне, что, как показывают слитые документы, "FBME получил украденные деньги российских налогоплательщиков, связанные с так называемым "делом Магнитского". Также среди клиентов банка, согласно уведомлению службы финансовой разведки Минфина США (FinCen), было неназванное лицо, которое "получило депозит в размере сотен тысяч долларов от финансиста ливанской "Хизбаллы". Сейчас ведется санкционированный правительством процесс ликвидация банка, и все депозиты его клиентов заморожены, говорится далее. Отчет CBC не сообщает, сколько денег Прохоров, Смирнов и Шишкин хранили в FBME и какие суммы заморожены. "В отчете CBC говорится, что FBME знал, что 23 счета принадлежали представителям, действующим от имени Прохорова, но утверждается, что банк "скрыл" их истинного владельца "ввиду того, что Прохоров был [российским] кандидатом в президенты", - передает корреспондент. Отчет добавляет, что в 2013 году, после российских выборов, вернувших Путина на пост президента, банк начал обновлять свои данные и документы. "Подконтрольные компании Прохорова, с регистрацией по большей части на Британских Виргинских островах, перечислены наряду с датами открытия счетов и их соответствующими представителями - одними и теми же четырьмя людьми, фамилии которых чередуются, - пишет издание. - Большая часть компаний, указанных в качестве вкладчиков, имеют такие ничего не говорящие названия, как Margow Holding Corp., Fitts Investment Ltd. и Fonsen Investment Inc". Изданию не удалось установить, что именно принадлежит этим компаниям, сколько денег они положили или изъяли из FBME. "Это инвестиции королевы Елизаветы на Бермудских и Каймановых островах и то, что Боно является частичным владельцем торгового центра в Литве, вызывают незначительную полемику в бульварной прессе на Западе, а политически уязвимые лица из стран с враждебным правительствами могут представлять непосредственную угрозу США", - пишет Вайс. "Мы видим схему использования российских грязных денег с нехорошими целями", - сказал изданию Дэниел Фрид, бывший американский координатор санкционной политики при администрации Обамы. Из-за "Акта о противодействии оппонентам Америки посредством санкций", который президент Трамп с неохотой подписал в августе, придав ему силу закона, список российских вкладчиков в FBME почти наверняка привлечет пристальное внимание Конгресса, убежден автор статьи. В вышеупомянутом законе говорится, что "министр финансов, проконсультировавшись с директором Национальной разведки и госсекретарем, обязан докладывать Конгрессу в течение 180 дней с момента принятия закона о "высокопоставленных иностранных политических фигурах и олигархах" из России, и среди них "самые значимые (...) определяются в соответствии с их близостью к российскому режиму и размерами чистого капитала". Согласно Фриду, похоже, что Прохоров, Смирнов и Шишкин отвечают требованиям для включения в такой доклад, учитывая их биографии и особенно роль Минфина США в закрытии FBME, заключает автор. Источник: The Daily Beast