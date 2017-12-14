Россия опасается, что фанатики из "Аль-Каиды"* и ИГИЛ* атакуют ЧМ-2018

Агент ФСБ раскрыл, что терроризм считается более серьезной угрозой, чем хулиганство на чемпионате в следующем году

Российская спецслужба готовится к потенциальной террористической атаке на Чемпионате мира по футболу в следующем году, опасаясь, что ИГИЛ* и "Аль-Каида"* будут одновременно направлять "подрывные группы", рассказал агент ФСБ британской газете Daily Mail.

"Хулиганство также воспринимается как крупная потенциальная проблема, в то время как разведывательное агентство рассказало о беспрецедентных мерах безопасности, принятых для того, чтобы гарантировать чемпионат без беспорядков", - передает корреспондент издания Уилл Стюарт. Агент ФСБ рассказал изданию, что "после глубокого анализа они усвоили уроки печально известной "марсельской битвы" на Евро-2016, когда английские и российские болельщики столкнулись в ужасной хулиганской бойне, подогретой алкоголем".

"Путин назначил заместителя директора ФСБ, 67-летнего генерала Сергея Смирнова, одного из своих самых надежных подручных из органов безопасности, ответственным за межведомственную штаб-квартиру по обеспечению безопасности на соревнованиях", - рассказал изданию источник.

"Террористическая угроза считается главной", - сообщил в разговоре с газетой источник из ФСБ в ходе эксклюзивного брифинга.

Крупные спортивные соревнования, такие как Чемпионат мира, на данный момент являются "главными целями всех международных террористических и экстремистских организаций, групп повстанцев и их пособников", цитирует автор собеседника издания.

Предупреждая хулиганов, источник заявил: "Мы не проводим различий среди радикальных болельщиков на основании их национальной принадлежности, кем бы они ни были - англичанами или гражданами любой другой страны".

"Всех болельщиков ждут в России с добрым и гостеприимным настроем, - добавил агент ФСБ. - Российское общество надеется на взаимные теплые чувства со стороны международных фанатов".

"Футбольные фанаты, которые планируют приехать на ЧМ-2018 с противозаконными намерениями, должны помнить, что, если они осуществят подобные действия, предпримут попытки по организации беспорядков и тому подобное, они подвергнутся соответствующим мерам противодействия в рамках российского закона", - передает автор слова источника.

Ясно указывая на то, что террористическая угроза реальна, агент ФСБ заявил, что, начиная с подготовки к летнему Кубку конфедераций-2017, "лидеры международных террористических организаций - в особенности "Аль-Каиды"* и ИГИЛ* - не скрывали своих намерений распространить свою террористическую деятельность по российской территории".

"Поступала информация из российских правоохранительных органов и от наших иностранных коллег о планах направить в нашу страну террористические подрывные группы, главным образом состоящие из повстанцев, обученных в Сирии и Ираке", - сообщил собеседник газеты.

"Мы зафиксировали активную работу вербовщиков и покровителей террористических группировок в интернете, нацеленную как на российских пользователей, так и на уроженцев стран Центральной Азии", - рассказал агент ФСБ. По его словам, до сегодняшнего момента контрмеры "позволяли нам предотвратить осуществление таких угроз", однако ведутся изощренные операции, чтобы предотвратить проблемы на ЧМ.

Что касается хулиганства, источник призвал к тесному сотрудничеству со спецслужбами ЕС на фоне озабоченности растущим насилием групп болельщиков в Европе в то время, как Россия приняла массовые жесткие меры против местного хулиганства.

Также в ФСБ рассказали, что детальное тайное совещание по планированию, в которое были вовлечены секретные службы стран, участвующих в ЧМ, прошло в октябре в Краснодаре. Однако Москва заявляет, что она не включила британских представителей из MI-5 или MI-6 в число сотрудников разведки из 24 стран, передает газета.