14 декабря 2017 г. Генри Фой | Financial Times Российская АФК "Система" отменяет сделку по продаже акций после иска "Роснефти" АФК "Система" объявила об отмене сделки по продаже акций "Детского мира" "в связи с опасениями инвесторов, вызванными враждебными действиями, инициированными НК "Роснефть", сообщает журналист Financial Times Генри Фой. Во вторник "Система" заявила, что продала 5% акций приблизительно за 56 млн долларов, а в тот же день суд постановил арестовать пакет компании в "Детском мире" в рамках мер, возникших из-за иска "Роснефти". "Битва между "Роснефтью" и "Системой" стала одной из причин подавленного настроения инвесторов в России. Многих инвесторов беспокоит ситуация с правовой защитой частной собственности в стране, где подконтрольные государству компании издавна предпринимали резонансные шаги по захвату крупных активов, особенно в сырьевом секторе", - комментирует журналист. "Роснефть", возглавляемая близким соратником президента Владимира Путина Игорем Сечиным, обвинила АФК "Система" в незаконном выводе активов "Башнефти" в период с 2009 по 2014 год, когда компания находилась в собственности корпорации. "Система", принадлежащая миллиардеру Владимиру Евтушенкову, заявила, что ее действия соответствовали закону, были оформлены документально и представляли собой стандартную бизнес-практику", - пишет Фой. В связи с этим судебным процессом возобновилась и "противоречивая борьба за контроль над "Башнефтью", отмечает Фой. Журналист напоминает, что в 2014 году нефтяную компанию национализировали, когда следователи установили незаконность ее приватизации, после чего "Башнефть" была выкуплена "Роснефтью". Источник: Financial Times