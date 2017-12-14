В мире бурно прогрессирует неравенство и существует угроза политической нестабильности

Появление в четверг, 14 декабря, первого доклада о мировом неравенстве, ставшего результатом работы сотни экономистов из всех стран, объединившихся в рамках Всемирной базы данных о богатстве и доходах (WID.world), проливает яркий свет на одну из самых важных социально-экономических проблем начала XXI века, пишут журналисты Le Monde Мари Шаррель, Мари де Вержес и Филипп Эсканд.

Речь идет о самом тщательном опросе за долгий период (1980-2016) в большом количестве стран, около 70, по вопросам, касающимся доходов, говорится в статье. Вот главные аспекты работы, проделанной экономистами WID.

Неравенство доходов усилилось повсюду...

В докладе написано, что начиная с 1980-х годов "топ 1%" самых богатых людей мира получил 27-процентный рост доходов, тогда как 50% самых бедных людей планеты - 12-процентный. Нижняя категория все же продвинулась вперед по доходам из-за подъема развивающихся стран, в первую очередь Китая. Что касается людей в промежутке между этими двумя группами - то есть, главным образом западного среднего класса - то они ощутили самый слабый рост и даже стагнацию своих доходов с 1980 по 2016 год, отмечают журналисты.

...Неравенство в имуществе тоже

Неравенство измеряется не только понятием доходов. Оно зависит также от имущества, которым владеют люди, а именно недвижимость, финансовые активы и доли в предприятиях. Во всем мире уровень имущественного неравенства остается ниже показателя начала XX века на 20-30%.

Тем не менее, показатель перешел к росту начиная с 1980-х годов в большинстве стран, в частности в США, где в 2014 году 1% самых богатых владели 39% имущества домохозяйств по сравнению с 22% в 1980-м, говорится в статье.

Неоднородная ситуация в разных странах

Картина остается контрастной в различных регионах мира. В 2016 году доли в сумме национального дохода 10% самых зажиточных людей доходила до 37% в Европе, по сравнению с 47% в Китае, 47% в Северной Америке, 55% в Индии и в Бразилии, передают авторы.

Рост неравенства происходит с разной скоростью в разных странах. По мнению авторов доклада, это означает, что "учреждения и публичные политики играют важную роль в его развитии".

Массовый переход государственных богатств в частный сектор

В "славные 1930-е" чистые государственные активы (жилые помещения, земельные участки, доли в государственных предприятиях, за вычетом государственного долга) в странах с развитой экономикой представляли собой более 40% национального дохода. Все изменилось начиная с 1970-х годов, благодаря усилиям по приватизации и увеличению государственных займов. Результат: этот показатель теперь отрицательный в США и в Великобритании, и слабо положительный во Франции, Германии и Японии. В России и Китае доля госактивов с 60-70% в 1980-е годы дошла до 20-30% сегодня, указывают журналисты.

Европа защищена своей социальной моделью

Многие главы доклада подчеркивают: Европа является регионом, где разрыв между 0,001% самых богатых и 50% самых бедных наименее выражен. Это во многом определяется социальной моделью, установленной после Второй мировой войны - с системой великодушного перераспределения и более прогрессивным налогообложением - и политикой в области заработной платы, более благоприятной к народным классам, а также относительно эгалитарной системой образования, полагают авторы статьи.

В России падение "железного занавеса" пошло на пользу богатым

После 1989 года падение коммунизма сопровождалось резкими трансформациями в России: либерализация рынка товаров и услуг, массовая приватизация, галопирующая инфляция. Средние доходы повысились, но с ними и неравенство, олигархи завладели многими ресурсами, в частности нефтяными, в то же время стали развиваться краткосрочные формы занятости, говорится в статье.

Результат: доля национального дохода, получаемая 50% самых бедных, снизилась с 30% до 20 начиная с 1989 года, в то время как доля 1% самых богатых с 25% выросла до 45. Недостаток данных все же побуждает к осторожным выводам: коммунистический период сопровождался еще и сильным расслоением в неденежной форме, что труднее измерить, в области доступа к элементарным правам, мобильности и качества жизни, считают журналисты.

Такая тенденция усугубится, если ничего не изменится

Без активного реагирования со стороны государств неравенство продолжит углубляться в ближайшие десятилетия, предупреждают экономисты. С такой скоростью, по их расчетам, в 2050 году доля имущества 0,1% самых богатых (в Китае, внутри Евросоюза и в США) будет такая же, как доля всего среднего класса!

"Зато, если страны будут следовать по умеренному пути, который мы наблюдаем в Европе, неравенство может быть уменьшено, как и бедность", - уверяют они.