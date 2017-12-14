Потерял ли Путин контакт с реальностью?

"Учиться у Советского Союза - значит учиться побеждать", - так восхваляли в ГДР после Второй мировой войны превосходство освободителей из Москвы. Наверное, Путин сохранил для себя эту уверенность в победе. Где бы ни появлялся российский президент, везде он выбирает дорогу победителя", - пишет Клаус-Хельге Донат на страницах немецкого издания Lausitzer Rundschau.

Так, когда Путин на этой неделе объявил об окончании сирийской войны, "никто не спросил, чем это заявление отличается от аналогичных, сделанных в марте 2016 года и в январе 2017 года", отмечает журналист.

"Стратегическое преимущество Владимира Путина заключается в следующем: на родине ему редко приходится прямо отвечать на вопросы", - считает автор.

Упоминая визит Путина в Сирию, Турцию и Египет, журналист с иронией пишет: "Победителем, архитектором мира и геополитическим блюстителем порядка вернулся он поздним вечером в Москву. Браво!"

Объявление о том, что Россия не будет бойкотировать Олимпиаду 2018 года, стало, по мнению автора, "победой уступки и человечности". "Путин дал сигнал миру: мы, по крайней мере, готовы протянуть руку для примирения", - считает Клаус-Хельге Донат.

"Причина и следствие намеренно меняются местами. Страна, замешанная в допинге, исчезла и больше почти не обсуждается", - пишет журналист.

"Россия остается верна себе. На изменения рассчитывать не приходится. И, тем не менее, в кремлевском окружении распространяется беспокойство. Ясно, что Путина выберут. Здесь нет сомнений. Однако от намерения превратить выборы президента во всенародное голосование отказались. Из-за предсказуемого результата многие избиратели не считают нужным идти на выборы", - говорится в статье.

"Явка на выборах может оказаться ниже, чем ожидается. Наверное, граждан придется привлекать, как когда-то в Советском Союзе, кофе, выпечкой и икрой", - иронизирует журналист.

"Создается впечатление, что Путин не совсем в своем уме. Кажется, он не заметил, что его выступление перед рабочими завода в рамках предвыборной кампании на прошлой неделе стало шагом назад. Глава Кремля обратился к пенсионерам своего возраста. Якобы новая индустриальная политика затмила современные технологии", - пишет Клаус-Хельге Донат.

"Заскучал ли Путин или потерял контроль? Или даже утратил связь с реальностью, как десятки его предшественников в российской истории? В последнее время все чаще создается впечатление, что он не хочет, чтобы некоторые вещи ему мешали. В этом есть что-то пугающее. Перед пантократором все еще преклоняются, однако его поведение многим больше не кажется разумным. Однако никто не решается об этом сказать", - пишет автор в заключение.