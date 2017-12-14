Принесем ли мы пользу климату, если изменим свое питание

"Отказ от одного стейка из говядины в неделю давно пропагандируется организациями по защите окружающей среды как вклад в улучшение экологии, так как, среди прочего, таким образом можно сократить объем выбросов углекислого газа. Однако новое исследование показало, что это действует не для всех стран", - сообщает швейцарское издание Neue Zürcher Zeitung.

Речь идет об исследовании, проведенном учеными из группы профессора Пола Беренса в Лейденском университете. Ученые рассчитали, что произойдет в 37 странах, если их население изменит свои потребительские привычки и, при сохранении того же количества калорий, будет питаться в соответствии с определенными рекомендациями.

Согласно исследованию, жителям промышленных стран нужно есть меньше мяса - тогда сократится объем выделяемого углекислого газа, количество используемых удобрений и расход земельных угодий. Однако для того, чтобы покрыть потребность людей в овощах, фруктах и орехах для сохранения того же количества получаемых калорий, необходимо будет увеличить объемы растениеводства, в связи с чем, например, в Швейцарии, количество выделяемого углекислого газа возрастет из-за увеличения количества теплиц, использующих сегодня преимущественно ископаемое топливо. Похожая ситуация произойдет в Польше, Южной Корее и Германии, передает издание.

Также выбросы углекислого газа увеличатся и в некоторых странах с пороговой экономикой, например, в Индии, потому что там в среднем люди питаются сейчас менее полноценно, чем рекомендовано, говорится в статье.

Положительного эффекта от смены питания можно было бы достичь в Германии или, например, в Швейцарии, если бы население стало не только меньше употреблять мяса, но и сократило бы количество потребляемых калорий, отмечает автор.

Тем не менее, в мировом масштабе изменение питания в 37 странах, ставших объектом исследования, может иметь положительный результат. Так, в год можно было бы избежать выброса до 530 млн тонн СО2-эквивалента, а также сократить сельскохозяйственные земли на 2,8 млн кв. км. Особенно заметно в результате меньшего потребления мяса сократились бы выбросы парникового газа в Австралии, Бразилии и США, отмечается в публикации.

То, что отказ от продуктов животного происхождения несет не так много пользы для климата, показало и еще одно недавнее исследование. Так, две исследовательницы из США посчитали, что, если сельское хозяйство в США полностью откажется от животноводства, то в год можно будет сократить выбросы СО2-эквивалента на 220 млн тонн. Однако в результате людям не будет хватать различных питательных веществ, например, кальция, витамина В12 или важных жирных кислот, и они будут вынуждены принимать их в форме таблеток, говорится в статье.