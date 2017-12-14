"Угроза исходит для евреев со всех сторон"

После того как президент США Дональд Трамп объявил о намерении перенести американское посольство из Тель-Авива в Иерусалим, тем самым признав последний столицей Израиля, во многих городах прошли антиизраильские демонстрации. Беньямина Штайнитца, руководителя исследовательского и информационного центра по вопросам антисемитизма (RIAS) в Берлине, подобная реакция не удивляет. В интервью Sueddeutsche Zeitung он говорит о том, что антисемитизм в Германии получает широкое распространение.

"Я бы не стал говорить только лишь об "импортируемом антисемитизме", - замечает собеседник SZ. - (...) Это явление - часть европейской истории, особенно немецкой. Тот, кто оспаривает это, отрицает самые чудовищные преступления, которые когда-либо были совершены. В Германии антисемитизм принимает разные формы, однако в его основе зачастую лежит убеждение, что существует так называемый еврейский заговор".

"Несомненно, мусульманский антисемитизм существует. Сожжение флагов, громогласные антиизраильские протесты, на которых выкрикиваются антисемитские лозунги, - все это вселяет неуверенность в евреев по всей Европе. Тем более что в отдельных местах дело не ограничилось только угрозами. Так, в Гётеборге около 10 человек забросали двор синагоги, в котором на тот момент находилась группа молодежи, "коктейлями Молотова". В Амстердаме некто, размахивая палестинским флагом, разбил окно в еврейском ресторане. Политики и гражданское общество не должны закрывать на это глаза", - считает Штайнитц.

"У нас уже была похожая ситуация летом 2014 года, - продолжает он. - Тогда столкновения в секторе Газа привели к беспорядкам по всему миру. На этот раз, похоже, речь идет о скоординированной кампании, организованной, в том числе, "Хамасом" и организациями, симпатизирующими "Братьям-мусульманам".

"Наряду с антисемитизмом в контексте этой антиизраильской мобилизации в Германии существуют и другие формы антисемитизма, с которыми евреи повсеместно сталкиваются в обычной жизни. Например, левый антисемитизм, (...) а также чисто гражданская форма, укоренившаяся в социально-экономическом ядре общества", - говорит эксперт. В качестве примера собеседник издания приводит случай, который произошел в этом году и потряс его и его коллег. Пострадавший, по словам Штайнитца, был втянут в конфликт, оказавшись в совершенно обычном либеральном квартале Лейпцига. Он попытался возразить человеку, рассуждавшему о том, что "израильтяне хотят истребить палестинцев". "Хватит мне втирать про свой Холокост, я давно в него не верю", - выкрикнул в процессе перепалки оппонент обратившегося в RIAS мужчины.

"Шоком для пострадавшего стало не отрицание Холокоста, а то, что никто из присутствующих не встал на его сторону. При этом отрицание Холокоста в Германии - уголовно наказуемое деяние", - рассказывает Штайнитц.

"Антисемитизм проникает в обычную жизнь евреев в Германии. То, что АдГ попала в Бундестаг, для многих стало шоком. Партия выступает за отказ от поддержания исторической памяти", - говорит руководитель RIAS.

"Многие предпочитают не выдавать свое еврейское происхождение, - отмечает эксперт. - Они избегают появляться в опасных с их точки зрения районах города. (...) Угроза для евреев исходит со всех сторон: справа, слева, из сердцевины общества и, конечно, со стороны мусульман. Поэтому, на мой взгляд, нет смысла задаваться вопросом о том, какой антисемитизм хуже? Мы должны противодействовать всем его формам, поскольку все они проявляются в быту".

"В этом году политики быстрее, чем после событий 2014 года осудили протесты с антисемитскими лозунгами. Мы очень надеемся, что на фоне этих событий активизируется и гражданское общество. Несомненно, мы не должны замалчивать факты мусульманского антисемитизма, опираясь на ошибочную трактовку толерантности или страх перед его инструментализацией", - резюмирует Беньямин Штайнитц.