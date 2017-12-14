5200 автоматов для 1300 солдат: так Россия вооружает Центральную Африку

"Что необходимо крайне бедной стране, где десятки вооруженных группировок терроризируют мирное население, где каждый пятый житель спасается бегством, а ООН только летом предупреждала о геноциде в стране?" - задается вопросом Доминик Джонсон, корреспондент немецкого издания Tageszeitung.

"Точно: новое оружие", - отвечает автор, отмечая, что Россия, в порядке исключения из действующего эмбарго, запросила в Совете Безопасности ООН разрешение на поставку оружия в Центральноафриканскую Республику. Речь идет о 5200 автоматах Калашникова, 900 пистолетах Макарова, 840 пулеметах Калашникова, 270 реактивных противотанковых гранатометах, 140 снайперских винтовках и 20 зенитных ракетах, все с соответствующими боеприпасами. Вооружение предназначается для 1300 солдат армии ЦАР, передает издание.

"Это достаточно много оружия для довольно немногочисленных солдат - в армии, которая по большей части существует только на бумаге, а ее солдаты в прошлом совершили многочисленные преступления", - отмечает автор публикации.

"Введенное в 2013 году эмбарго на ввоз оружия огорчает президента ЦАР Туадеру. Он хочет иметь боеспособную армию. Его иностранные партнеры скептически относятся к этому ввиду имеющегося количества солдат", - пишет журналист.

Россия хочет снабдить вооружением два батальона армии ЦАР, обучением которых занимается ЕС - это сдерживает протест со стороны европейских стран. "Интересная деталь: соответствующим комитетом по санкциям в ООН руководит украинец", - замечает журналист.

"Поставщики оружия любят ЦАР, страну, полную алмазов и не контролирующую местонахождение поставленных товаров", - говорится в статье.

По заявлениям центральноафриканских повстанцев, российское оружие давно поступает в страну через Уганду, отмечается в публикации.

Франция могла бы заблокировать российское заявление, однако пока Париж ограничивается просьбой об "уточнении", сообщает автор в заключение.