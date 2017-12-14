Немного мира

"Россия, Иран и Турция являются архитекторами мира в Сирии. Демократии не будет, однако, возможно, сократится количество смертей", - считает Юрген Готтшлих, журналист немецкого издания Tageszeitung.

Если верить актуальным новостям из Сирии, длящаяся шесть лет кровавая война идет к завершению. "Халифата" больше не существует, формирования ИГИЛ* разгромлены, передает издание.

"Однако, несмотря на то, что никто не знает, что будет с оставшимися боевиками ИГИЛ*, борьба против террористической группировки была только одной из многих граней войны в Сирии", - отмечает автор публикации. Журналист напоминает, что война в Сирии началась с мирных демонстраций против режима Асада, и террористы ИГИЛ* использовали разгоревшуюся гражданскую войну для того, чтобы захватить большие территории страны для своего "халифата".

"Теперь после изгнания террористов страна снова выглядит, как лоскутный коврик с разными зонами влияния", - пишет журналист.

"Ни одна из оставшихся сторон не довольна таким результатом; поэтому мирные переговоры, которые ведет сейчас ООН в Женеве, заведомо обречены на провал. Оппозиция, как исламисты, так и демократы, по-прежнему требуют отставки Асада и осуждения его как военного преступника - возможно, это может быть оправдано с точки зрения морали, однако в политическом смысле это не имеет никакого значения, так как больше нет никого, кто мог бы и хотел продвигать это требование", - говорится в статье. США достигли своей цели победить ИГИЛ*. Ни Путин, ни правительство Ирана не заинтересованы в том, чтобы продолжать войну для Асада. Путин хочет вывести свои войска и сократить колоссальные военные расходы. Одновременно он хочет стабилизировать свои успехи в Сирии, не имея необходимости и дальше на долгосрочной основе оказывать военную поддержку Асаду, сообщается в публикации.

"Путин и отчасти Иран в настоящий момент являются единственными, кто хочет так разложить сирийский "лоскутный коврик", чтобы, по крайней мере, стал возможным стабильный режим прекращения огня", - считает журналист.

"Мечта о демократической Сирии, в которой этнические и религиозные группы могут мирно жить вместе, не исполнится в ближайшее время. Это трагедия, но еще хуже было бы бесконечно продолжать безнадежную войну. (...) И то, что Путин сейчас стремится к установлению мира, это, в первую очередь, больше, чем то, чего может сейчас добиться ООН", - уверен Юрген Готтшлих.

"Даже если мир еще долго не будет достигнут, по крайней мере, может сократиться количество смертей. Для этого Путину нужно склонить своего протеже Асада к компромиссам", - пишет автор.

Пока, по мнению журналиста, единственными победителями в гражданской войне в Сирии являются курды. Когда-то подвергавшееся гонениям меньшинство теперь готово создать собственную автономию в Рожаве, спорным является только то, насколько большой может быть территория курдов, передает издание. "Здесь в игру вступает Турция", - отмечает автор. Эрдоган хотел бы вообще избежать создания курдской автономии или, по крайней мере, вытеснить курдов к западу от Евфрата. "Скоро станет ясно, есть ли у Путина действительно власть для того, чтобы склонить Эрдогана к компромиссу с курдами. Это, наконец, стало бы положительным результатом российской гегемонии в Сирии", - пишет в заключение журналист.

*"Исламское государство" (ИГИЛ) - террористическая группировка, запрещенная в РФ.