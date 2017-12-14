Новый образ врага для Эрдогана в лице США

Более важной, чем выпячиваемое единство арабского мира на фоне "иерусалимского вопроса", является обнажившаяся враждебность Турции в отношении США, считает обозреватель Die Welt Борис Калноки. "Эрдоган вместе с Ираном и Россией противопоставляет себя Западу", - в этом, по мнению автора статьи, заключается суть главного послания прошедшего саммита Организации исламского сотрудничества (ОИС).

На созванном Эрдоганом в экстренном порядке саммите ОИС, по задумке президента Турции, "лидеры исламских стран должны были "в едином порыве" выступить против Израиля и США, отложив в сторону свои разногласия", пишет журналист. По итогам саммита Палестина была "провозглашена" государством со столицей в Восточном Иерусалиме.

Пока неясно, что конкретно это значит, да и единство мусульманских стран сомнительно, говорится в статье: взять хотя бы состав участников встречи. Помимо Турции, лишь Иран направил на саммит представителей высшего эшелона власти, большой делегацией был представлен в Стамбуле Бахрейн. "Из большинства суннитских стран прибыли не столь влиятельные политики. Король Саудовской Аравии Салман на "экстренный" саммит в Стамбул не приехал, поскольку, скорее всего, ничего экстренного в нем не увидел", - отмечает автор статьи.

Практически одновременно с выступлением Эрдогана на саммите король Салман подверг сдержанной критике решение Трампа по Иерусалиму, так же осторожно указав на право палестинцев на собственное государство со столицей в Восточном Иерусалиме. "Это было не призывом признать Восточный Иерусалим столицей палестинского государства, а скорее требованием политического решения", - говорится в статье.

В этой связи, продолжает автор, возникает вопрос: что же на деле означает решение ОИС? "Готовы ли участники саммита признать Восточный Иерусалим столицей Палестины на национальном уровне? Захочет и сможет ли какое-либо государство перенести туда свое посольство?"

С практической точки зрения, замечает Калноки, никаких последствий пока не предвидится. "В политическом плане решение демонстрирует, что Турция и Иран, которые в сирийском конфликте тесно взаимодействуют с Россией, стремятся к ведущей роли в регионе, противопоставляя себя США и опираясь на поддержку Москвы".

Как замечает автор, на саммите ОИС Эрдоган взял такой тон, говоря о США, который в отношении Вашингтона типичен разве что для Ирана. Эрдоган "практически поставил своего союзника по НАТО в один ряд с Израилем, который он клеймит как "государство-террориста". По словам турецкого президента, Америка предоставила сирийским курдам, которых Эрдоган называет террористами, "4 тыс. грузовиков с оружием".

"Турция, - продолжает Калноки, - отворачивается от своего партнера по НАТО и вместо этого ищет сближения с Россией. Во вторник Эрдоган объявил о том, что Турция заключила с Москвой масштабную ракетную сделку - она намерена купить у России современные ЗРК С-400".

По мнению Калноки, основным посланием саммита стало объявленное Эрдоганом желание противопоставить себя Западу вместе с Ираном и Россией. "Это противоречит интересам суннитских стран - союзников США, а также Египта. Пройдет немного времени, и сквозь поверхностное единство стран ОИС проступят привычные разногласия", - прогнозирует автор.