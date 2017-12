14 декабря 2017 г. Ишан Тхарур | The Washington Post "Длинная рука" Китая протянулась еще дальше "Уже больше года американцы обеспокоены вопросом о том, насколько Россия повлияла на исход президентских выборов в прошлом году", - пишет The Washington Post. "Но в более долгосрочном периоде американские стратеги, возможно, менее обеспокоены влиянием на другие страны Москвы, нежели влиянием Пекина", - отмечает автор статьи Ишан Тхарур. В среду сенатор Марко Рубио созвал заседание, посвященное "длинной руке Китая", уделив особое внимание способности этой страны устраивать операции влияния за рубежом, чтобы добиться влияния на демократических соперников, сообщает издание. "Мы много говорим о вмешательстве России в наши выборы, но попытки Китая повлиять на наши национальные интересы и наши главные свободы гораздо масштабнее, чем осознает большинство людей", - заявил Рубио. "Эта дискуссия была своевременной", - отмечает автор. Во вторник премьер-министр Австралии Малкольм Тёрнбулл ввел запрет на иностранное финансирование в политических целях, сославшись на "тревожные сообщения о китайском влиянии". Они включают в себя обвинения против Сэма Дастьяри, сенатора от Лейбористской партии, "обвиненного в поддержке противоречивых действий Китая в оспариваемом Южно-Китайском море, что противоречило платформе партии, в обмен на поддержку своего спонсора Хуана Сянмо". В среду в центре внимания в Австралии оказалось китайское письмо, призывающее австралийских китайцев голосовать против правящей Либеральной партии, отмечает издание. В сентябре всеобъемлющий доклад новозеландской исследовательницы Анн-Мари Брэди о "мягкой силе" Китая - в том числе, о китайских сетях покровительственных связей, доходящих до политических элит, и об использовании молочных ферм страны для испытания китайских спутников - взорвал предвыборную кампанию в Новой Зеландии. "Китайские инвестиции и другие методы воздействия "мягкой силы" повлияли на предвыборные кампании в таких разных развивающихся странах, как Замбия, Перу и Непал", - отмечает издание. "Во многих случаях интересы Китая носят преимущественно экономический характер", - говорится в статье. Но Рубио и другие предупреждают о более опасной идеологической грани китайского национального плана. "В эпоху гиперглобализации режимы в России и Китае создали барьеры для внешнего политического и культурного влияния, при этом злоупотребляя открытостью демократических систем за рубежом", - пишут исследователи Национального фонда за демократию (National Endowment for Democracy, Вашингтон) в докладе, посвященном "жесткой силе" авторитарных режимов. "Китайские лидеры ведут долговременную игру. И политики в США, и наши единомышленники должны принять это всерьез", - заявил Рубио. Источник: The Washington Post