14 декабря 2017 г. Эллен Накашима | The Washington Post Судебные документы указывают на сотрудничество "Лаборатории Касперского" с российскими спецслужбами "Лаборатория Касперского", российская фирма, специализирующаяся на кибербезопасности, давно утверждает, что независима от российского правительства", - пишет журналистка The Washington Post Эллен Накашима. Однако, передает автор, "судебный документ, опубликованный в этом году на странице в Facebook российского подозреваемого в совершении уголовного преступления, показывает то, что выглядит как необычная степень близости к ФСБ, могущественной спецслужбе страны". Подозреваемый, Константин Козловский, был арестован летом 2016 года в связи с несколькими киберограблениями российских банков; он находится в московской тюрьме в ожидании суда, сообщает издание, и при этом опубликовал документы, связанные с этим случаем. "Один из них, - пишет Накашима, - показывает, что в апреле 2015 года агент ФСБ в офисе "Лаборатории Касперского" в Москве дал техническому специалисту компании пароль от компьютера подозреваемого российского киберпреступника. Техник получил доступ к компьютеру и раздобыл для агента расшифрованные документы". Согласно документу, датированному 28 апреля 2015 года, "агент А.В. Кутасевич работал бок о бок с техником "Касперского" Русланом Сабитовым в рамках операции по "поиску информации", передает издание. "Хотя американские фирмы в сфере кибербезопасности иногда предоставляют техническую помощь ФБР в рамках уголовных расследований, тесное сотрудничество между "Лабораторией Касперского" и ФСБ вызывает недоумение в то время, когда американская администрация запретила использовать продукты российской софтверной компании из опасений, что она может быть использована в качестве площадки для шпионажа", - пишет журналистка. Как уточняет Накашима, "ФСБ использовала информацию, которую получил "Касперский", чтобы выстроить дело против Козловского, являющегося членом криминальной группировки Lurk". "Самое интересное, что экспертов "Касперского" не попросили оказать экспертную помощь, - заявил изданию Андрей Солдатов, специалист по российским спецслужбам, соавтор книги "The Red Web". - Они активно и тайно участвовали в текущей операции ФСБ, что делает их скорее похожими на агентов, а не на экспертов". Издание цитирует заявление "Лаборатории Касперского", в котором говорится, что фирма, оказывая техническую помощь по уничтожению Lurk, выступала "в качестве стороннего экспертного источника по конкретному заданию, на что дал разрешение суд". Источник: The Washington Post