Фрагменты неандартальской ДНК объясняют, почему мозг некоторых людей имеет немного другую форму

Скрещивание с неандертальцами тысячи лет назад привело к тому, что некоторые из живущих сегодня людей имеют более продолговатую форму мозга, утверждают ученые. Об этом сообщает газета Independent.

Исследователи связывают два древних фрагмента ДНК, передаваемые среди европейцев, с небольшими отличиями в форме черепа и, следовательно, формы мозга.

"Главная отличительная черта головы человека - это ее отчетливая округлость, в отличие от вымерших родственников человека и его и предков, головы которых имели более продолговатую форму с более плоской макушкой", - пишет газета. Так как некоторые древние люди спаривались с неандертальцами, многие из живущих ныне европейцев имеют в своем геноме до 2% неандертальской ДНК.

Ученые обнаружили эти фрагменты в большой выборке из изученных 4,5 тыс. снимков МРТ головного мозга европейцев. Затем, опираясь на предыдущие исследования ДНК неандертальцев, ученые выявили те участки генов живущих ныне людей, которые связаны с более продолговатой формой головы, передает издание. Оба фрагмента ДНК содержали гены, которые, как уже известно, влияют на развитие мозга - UBR4 и PHLPP1 - и это понятно, учитывая, что форма мозга и черепа взаимосвязаны.

Оба отдела мозга, в которых обнаружены неандертальские фрагменты, участвуют в ключевых функциях, таких как обучение и координация движений, пишет газета, но добавляет, что свидетельств того, что они как-то влияют на когнитивные способности современных людей, нет.