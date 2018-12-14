Европа нуждается в лидерстве

"Из трех старых больших европейских стран именно Франция после избрания Эммануэля Макрона снова взяла на себя роль лидера Евросоюза. Обещания Макрона наконец реформировать страну и перезапустить ЕС сделали из него чемпиона среди либералов, любимчика европейских должностных лиц, источник вдохновения для всех западных демократий, которые видели в нем оплот против подъема "популизма". Эммануэль Макрон придал силу расколотой, ослабевшей и дезориентированной Европе. Однако бунт "желтых жилетов" вполне способен разбить эту мечту. За несколько черных суббот он стал таким же французским президентом, как другие, конечно же, против своей воли, но таким президентом, который отказывается от жесткого бюджетного регулирования и временно забывает о реформах перед лицом уличных манифестаций, таким президентом, чей рейтинг в опросах общественного мнения резко упал, едва речь зашла о благосостоянии. И это плохая новость для Европы", - пишет обозреватель Le FigaroИзабель Лассер.

"Европейские планы Макрона, парализованного во Франции, окажутся нарушены. Его международный престиж также может упасть. Но важнее всего, безусловно, другое: если Эммануэль Макрон потерпит неудачу, то у Евросоюза больше не будет крупного лидера, способного повести его за собой и дать отпор Дональду Трампу и другим державам, руководимым авторитарными личностями. Голос Ангелы Меркель, звучавший за пределами Германии, ослабел после кризиса с мигрантами в 2015 году и ее последующими провалами на выборах. Тереза Мэй слишком занята разрешением психодрамы с "Брекзитом", чтобы вкладывать свои силы в другом месте. Остальные страны Евросоюза еще более уязвимы", - рассуждает автор статьи.

"У Европы больше нет великого лидера, способного указать ей дорогу, в то время как сейчас она крайне нуждается в сильных личностях для ответа на окружившие ее со всех сторон вызовы и угрозы: антисистемные движения, терроризм, российские кибератаки, экономический кризис, недостатки правового государства в Польше и в Венгрии, американское пренебрежение", - считает Лассер.

"После выхода из строя Великобритании и Германии исчезновение французского оплота расширяет путь для "популистских" течений, несущихся по волнам кризисов либеральных демократий. Если французский президент не возобновит контроль над кораблем, то существует угроза того, что европейские выборы превратятся в антимакроновский референдум. И за неимением новой движущей силы для западных демократий, именно те, кого Эммануэль Макрон обозначил как своих "противников", то есть венгр Виктор Орбан и итальянец Маттео Сальвини в мае 2019 года станут примерами для подражания в будущей Европе. Если европейские организации не сумеют перестроиться, то западная демократия рискует оказаться в уязвимом положении", - резюмирует журналистка.