Шпионаж: новые войны "Моссада"

"Всемирно признанное за свою отвагу израильское ведомство разведки и специальных задач в последние годы вступило в зону турбулентности: провалы, недоверие, конфликты с премьер-министром. И тогда Беньямин Нетаньяху поставил во главе "Моссада" преданного ему человека. Теперь ему предоставлена возможность вести тайную и беспощадную войну против главного врага - Ирана", - пишет журналист Le Figaro Венсан Нузий.

"С начала 2016 года службой израильской внешней разведки "Моссад" руководит улыбчивый и раскованный Йоси Коэн. Он публично превозносит заслуги американского президента, который выступил против международного соглашения по иранской ядерной программе 2015 года и бичевал Иран как террористическое государство. Глава "Моссада" это приветствует, поскольку именно так думает и премьер-министр Беньямин Нетаньяху. Были названы "плохие", и отныне "хорошие" должны с ними сражаться. Тут не до дипломатических нюансов, ведь "Моссад" находится на войне", - отмечает автор статьи.

"Йоси Коэн - ветеран "Моссада", где за 30 лет он прошел по всем ступеням, поднявшись до заместителя начальника - тогда он был известен под псевдонимом "Y". В 2013 году Нетаньяху назначил его своим советником по национальной безопасности, а затем главой "Моссада". Получивший прозвище "модель" за свой ухоженный облик плейбоя, этот пятидесятилетний полиглот - он говорит в частности по-арабски и по-французски - к тому же религиозный ортодокс, но в первую очередь, ястреб безопасности", - сообщает журналист.

"Его близость с Нетаньяху облегчает многие вещи", - считает Дэвид Элькайм, аналитик Французского центра исследований в области разведки (CF2R), автор книги "История войн Израиля".

"У Коэна исключительный бэкграунд, подготовивший его для той шахматной партии, которую мы разыгрываем с Ираном", - добавляет один израильский эксперт.

После операции похищения в Аргентине бывшего нацистского руководителя Адольфа Эйхмана в 1960 году и преследования виновников убийства израильских спортсменов на мюнхенской Олимпиаде 1972 года "Моссад" упрочил свою репутацию отважной и неумолимой разведслужбы, говорится в статье.

"Тайная война против Ирана ведется на разных фронтах с 2002 года. Уже в то время Ариэль Шарон уполномочил "Моссад" на любые действия, лишь бы остановить или максимально сдержать ядерную программу аятолл, которые неоднократно заявляли о том, что хотят стереть Израиль с карты. По мнению израильских руководителей, владеющих ядерным оружием с конца 1960-х годов, никакая другая страна в регионе не должна иметь доступ к этому арсеналу, представляющему собой смертельную угрозу", - указывает Нузий.

"В отношении Ирана используются все средства: вербовка источников информации, побуждение иранских ученых и военнослужащих к измене, альянс с арабскими странами, противостоящими Тегерану, повреждение оборудования, прослушки и перехваты по всем направлениям", - перечисляет автор статьи.

В 2004 году Коэн стоял во главе операций "Моссада" против Ирана, получивших название "план Даниэль". При содействии армейского подразделения 8200, состоявшего из специалистов по перехвату и кибератакам, его команда сумела расшифровать отдельные сообщения иранского правительства. Совместно с американским ЦРУ они провели сверхсекретную операцию по разработке опасного компьютерного вируса под названием Stuxnet, который нарушил работу тысяч центрифуг для обогащения уранового топлива на иранском горно-обогатительном комбинате в Нетензе, напоминает журналист. Из-за этого вируса иранская ядерная программа была отложена на несколько лет, вирус также распространился на множество предприятий Ирана и заразил более 30 тысяч устройств.

Когда международное сообщество в июле 2015 года подписало соглашение с Ираном для контроля над его ядерной программой в обмен на снятие санкций, "Моссад" сбавил обороты. Однако Беньямин Нетаньяху никогда не верил в то, что аятоллы станут соблюдать свои обязательства - как раз наоборот, говорится в статье.

"Иран воспользовался частичным снятием санкций, чтобы усилить свою агрессивность против нас и свой интервенционизм на Ближнем Востоке, от Сирии до Йемена", - считает один высокопоставленный представитель израильской разведки.

Тайные операции продолжились с новой силой, отмечает автор статьи. В январе 2018 года "Моссад" прямо в столице Ирана ловко выкрал более 50 тыс. страниц документации и около 200 лазерных дисков с архивными секретами иранской ядерной программы.

"Испытывая гордость за такую операцию, готовившуюся два года, Беньямин Нетаньяху 30 апреля обнародовал эти картотеки и дискеты в ходе своего эффектного телевыступления, дабы убедить международное общественное мнение в том, что Иран по-прежнему всех обманывает по поводу своей ядерной программы. Данное шоу произошло как перед тем, как президент Дональд Трамп объявил о своем выходе из иранской ядерной сделки, заключенной международным сообществом. По мнению экспертов в ядерной сфере, эти документы не раскрыли чего-то принципиально нового. Однако Нетаньяху считает, что "Моссад" успешно провел важнейшую операцию против Ирана", - передает журналист.

"Это был способ сказать иранцам: смотрите, мы можем действовать там, где хотим, даже в Тегеране. Ни один из ваших секретов не является для нас недосягаемым", - уточняет один израильский эксперт.

"Естественно, в этой войне иранцы не сидят сложа руки. Министерство разведки и безопасности Ирана (ВЕВАК) и специальное служба контрразведки, предназначенная для защиты деятельности в ядерной сфере ("Огхаб-2") уже несколько лет преследуют агентов "Моссада" и его информаторов", - пишет автор статьи.

"Большинство тайных операций за рубежом ведет спецподразделение "эль-Кудс", элитное подразделение "Пасдарана", "Корпуса Стражей Исламской революции" - истинной опоры иранского режима. Данное подразделение, состоящее из нескольких тысяч человек, своей железной рукой направляет генерал Касем Сулеймани. Этот иранский ястреб, приближенный к верховному лидеру Али Хаменеи, стал предметом особой ненависти "Моссада". В феврале 2008 года в Дамаске израильский снайпер уже держал его под прицелом в тот момент, когда Сулеймани встречался со своим сообщником Имадом Мугния, главой спецслужб ливанской "Хизбаллы". Но американцы, являвшиеся заинтересованной стороной в этом наблюдении, дали разрешение на ликвидацию только Мугния, а не Сулеймани. И иранскому генерал-майору удалось спастись", - рассказывает Нузий.

"Моссад" до сих пор об этом жалеет. Поскольку Сулеймани организует поставки оружия своим союзникам в регионе, таким как "Хизбалла" в Ливане или "Хамас" и "Исламский джихад" в секторе Газа, столь враждебным для Израиля, говорится в статье. При поддержке русских и "Хизбаллы" генерал Сулеймани сражался с повстанцами-исламистами и противниками Асада. "Он постоянно присутствует на поле боя, не скрываясь. Это движущая сила Тегерана", - признается один израильский военный источник. Воспользовавшись своими военными успехами, Сулеймани расположил иранские военные базы на юге Сирии, в нескольких километрах от Голанских высот, оккупированных Израилем с 1967 года. Это перебор как для Нетаньяху, так и для "Моссада".

"Перед ВИП-персонами, собравшимися в Мюнхене 18 февраля на международной конференции по безопасности, Беньямин Нетаньяху размахивал обломком сбитого иранского беспилотника, доказывая агрессивность Тегерана. За кулисами Йоси Коэн, присутствовавший в Мюнхене, предоставлял своим западным коллегами подробные сведения об иранской угрозе в регионе. По его мнению, ответственным за подобное наступление является Сулеймани. С тех пор израильско-иранские стычки продолжились в Сирии", - пишет автор статьи.

"В тени Нетаньяху Йоси Коэн располагает свободой действий для того, чтобы ослабить Иран любыми средствами. Вплоть до того, чтобы "нейтрализовать" Сулеймани, своего врага номер один. "Моссад" не покончил со своими войнами", - резюмирует Венсан Нузий.