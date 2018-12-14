Почему Россия нарушила свое молчание

"На заседании ООН в Катовице россиянин сказал только семь слов - и вызвал тяжелый кризис", - пишет немецкое издание Der Spiegel .

"Обычно во время переговоров по климату представители России хранят молчание, а зачастую вообще отсутствуют, - замечает автор статьи Аксель Бояновский. - Поэтому велико было удивление в прошлую субботу, когда слово взял представитель российской делегации".

"На пленарном заседании конференции по климату Саудовская Аравия отказалась официально "одобрять" доклад ООН о необходимости принятия мер для сдерживания глобального потепления, заявив лишь о готовности "принять его к сведению", - повествует журналист. - Многочисленные представители других государств возразили Саудовской Аравии и потребовали безоговорочного одобрения доклада ООН. Затем, как следует из документов закрытого заседания, имеющихся в распоряжении Der Spiegel, выступил представитель России и сказал только семь слов. "В данном случае просто принять [доклад] к сведению", - пробормотал россиянин. То есть, никакого "одобрения".

"Эту позицию поддержали также США и Кувейт, что говорит о том, что мировой альянс, заключивший в 2015 году Парижское соглашение по климату, распадается, - считает Бояновский. - То, что нефтяные государства и трамповская Америка ушли в Катовице в оппозицию, удивляет мало, ведь они не хотят ужесточения правил по выбросам углекислого газа. Но почему, гадают делегаты, Россия нарушила свое легендарное молчание, чтобы застопорить переговоры?".

Москва, напоминает журналист, всегда пыталась оставаться в игре на переговорах по климату - по стратегическим соображениям. Так, Россия, в отличие от США, ратифицировала в 2004 году Киотский протокол. "Вероятно, Путина убедило предложение европейцев об ускорении вступления России в ВТО, к которому стремилась страна - маневр, который в итоге оказался успешным", - отмечает Бояновский.

США не ратифцировали Киотский протокол, что, замечает журналист, было стратегическим преимуществом для России, которое ввиду объявленного выхода США из Парижского соглашения имеет место и сейчас.

"До настоящего времени поддержка Парижского соглашения была для России выгодной: климатический договор отдает преимущество природному газу, а не углю, а это на руку государственным газовым компаниям России", - говорится в статье.

Почему же в Катовице страна встала на сторону США?

"Своим интригующим поступком, предполагают наблюдатели, страна хочет добиться расположения США и побудить их к смягчению санкций, принятых из-за украинского конфликта", - передает издание.

"Один козырь у России все еще есть, - пишет Бояновский в заключение. - Она подписала Парижское соглашение, но еще не ратифицировала его. Представителя российской делегации в Катовице спросили, когда страна собирается ратифицировать договор. Его ответ: молчание".