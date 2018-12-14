Грузовик был лишь планом "Б"

По информации немецкого издания Die Zeit , Анис Амри, въехавший в декабре 2016 года на грузовике в толпу людей на рождественском базаре в Берлине, изначально готовил атаку с применением взрывчатки. Берлинские полицейские предотвратили теракт благодаря случайности, пишут журналисты Кай Бирманн, Яссин Мушарбаш, Хольгер Штарк и Фрида Турм.

"Летом 2016 года Анис Амри, который позже совершит теракт в Берлине, был для берлинского управления уголовной полиции лишь торговцем наркотиками, от которого больше не исходило террористической угрозы. По мнению ведомства, Амри (...) отстранился от салафистской среды. Поэтому в конце лета 2016 года они прекратили следить за ним, - повествуют авторы статьи. - То, что ведомство неверно оценило ситуацию, стало ясным после теракта 19 декабря 2016 года. Однако насколько ошибочным было то решение, выясняется до сих пор, ведь именно в то время, в конце лета и осенью 2016 года, Амри уже планировал теракт - не с помощью грузовика (эта идея пришла к нему позже), а с применением инициирующего взрывчатого вещества триацетона трипероксида (TATP). И он был не один, у него были сообщники".

С двумя исламистами, французом Клеманом Б. и гражданином России Магомедом-Али С., Амри познакомился в одной из мечетей Берлина еще в декабре 2015 года. "По данным следствия на настоящий момент, в конце лета 2016 года Б. и Амри планировали осуществление в Германии теракта с использованием взрывчатых веществ", - говорится в докладе федеральной прокуратуры, имеющемся в распоряжении издания.

"Взрывчатку для теракта в Германии - так, по крайней мере, предполагают на данный момент следователи - собирались изготовить С. и Б. Они уже приступили к изготовлению TATP в берлинской квартире. (?) Претворению их плана в жизнь, очевидно, помешала случайность, - отмечает издание. - Чеченец Магомед-Али С., впервые приехавший в Германию в 2011 году, привлек внимание полиции. С 2015 года ведомство считало его потенциально опасным для общественного порядка. (...) 28 октября 2016 года сотрудники берлинского управления уголовной полиции явились к Магомеду-Али С. для проведения разговора в рамках работы с потенциально опасными лицами. Они предупредили его, что он находится под наблюдением. При этом полицейские, сами того не зная, позвонили в дверь квартиры, в которой предположительно изготавливалась взрывчатка. В этот момент в квартире был и Клеман Б. Этого сотрудники уголовной полиции также не заметили".

"Испугавшись визита уголовной полиции, Б. затем скрылся. По крайней мере с этого момента рухнул и план Амри по совершению взрыва. По мнению федеральной прокуратуры, только после этого инцидента, в конце октября 2016 года, Амри начал подготовку теракта с грузовиком".

Клеман Б., сообщает издание, вернулся затем во Францию, где занимался изготовлением взрывчатки для других терактов и был в апреле 2017 года арестован французской спецслужбой DGSE. После этого берлинская полиция арестовала в августе 2018 года и Магомеда-Али С., который с тех пор находится в следственном изоляторе.