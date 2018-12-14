Санта-Клаус завтра не придет

"Вообще-то, Санта-Клаус должен приезжать на санях, но чаще всего до места встречи он добирается на машине или автобусе. А до некоторых регионов Германии Санта-Клаус теперь не доедет вовсе", - пишет журнал Der Spiegel.

По сообщениям немецких СМИ, на востоке страны все тяжелее заказать на дом Санта-Клауса. Например, Берлинский студенческий союз больше не занимается предоставлением таких услуг. "Кажется, подработка в качестве Санта-Клауса полностью потеряла свое значение для студентов", - констатирует представитель союза Штефан Гроб.

"Не берут на себя такую задачу и агентства по трудоустройству, - отмечает журналистка издания издания Кристин Хауг. - По словам представителя ведомства Пауля Эбсена, сегодня слишком мало мужчин, которые хотели бы работать Санта-Клаусом. Некоторым Санта-Клаусам больше не интересна эта работа или же им кажется, что они получают за нее слишком мало денег. Другим уже не позволяет возраст, а "молодых кадров" нет".

Петра Хенкерт управляет агентством, предоставляющим услуги Санта-Клаусов, уже на протяжении 18 лет. "У нее Санта-Клаус за несколько заказов в сочельник может заработать около 500 евро, а те, кто умеют играть на гитаре или петь, - и того больше. Но проблема знакома и ей: "Я радуюсь, когда в сочельник получается привлечь 20-50 Санта-Клаусов", - говорит Хенкерт, отмечая, что дефицит рождественских персонажей наметился уже несколько лет назад.

"По мнению Хенкерт, у студентов сегодня слишком много дел и они скорее хотят отмечать Рождество со своими семьями, чем работать в других. Для них это важнее, чем заработать деньги", - передает издание.

"Карстену Густу 53 года и после 30 лет работы Санта-Клаусом у него больше нет желания этим заниматься: мужчина устал от потребительства. "Раньше я для четырех детей приносил один мешок с подарками, а теперь мне для одного-единственного ребенка нужно иногда четыре мешка", - поделился он в разговоре с немецкой газетой Dresdner Morgenpost.

"Петра Хенкерт надеется найти новых кандидатов на должность Санта-Клаусов через своих бывших сотрудников, - пишет Хауг в заключение. - Так, недавно 16-летний парень поинтересовался у нее, не может ли он работать Санта-Клаусом. Но Хенкерт, к сожалению, принимает на работу только совершеннолетних. Однако благодаря молодому человеку у нее затеплилась надежда".