Италия охотится за невидимкой

"Он властвует над экономикой Сицилии и владеет 10 млрд евро. 25 лет назад мафиози Маттео Мессина Денаро бесследно исчез. Где же он прячется?", - задается вопросом швейцарское издание Tages-Anzeiger .

"Он - самая большая загадка Италии, - пишет журналист Оливер Майер. - За последние десять, двадцать лет его не видел никто. Если он жив - а в это верят двести карабинеров и полицейских, которые целыми днями ведут его поиски, - то ММД сейчас должно быть 56 лет. ММД - это аббревиатура его имени. ФБР считает его самым опасным преступником после мексиканского наркобарона Хоакина Гузмана по прозвищу "Эль Чапо".

"Мессина Денаро - не типичный мафиози, - отмечает автор статьи. - Он атеист, хотя все другие всегда ссылаются на Бога. Он не проходил никакого обряда посвящения Коза Ностры. Он любит искусство и археологию, дорогую одежду и автомобили. Судя по его переписке с бывшим мэром Кастельветрано, откуда мафиози родом, он читает Даниэля Пеннака и Вергилия. Холост, имеет дочь, но говорят, у него есть и другие дети. А еще огромное количество восхитительных любовниц, как у звезды".

Так где же он прячется? "Может быть, - пишет Майер, - он никогда и не уезжал из Кастельветрано. Возможно, его чтят там как своего Робин Гуда, охраняемого сетью сообщников, от бизнесменов до политиков, а возможно, и некоторыми представителями итальянских спецслужб". В 2010 году Денаро якобы видели на футбольном матче "Палермо", время от времени в качестве мест его пребывания всплывали Каракас, Тунис, Швейцария, Германия. В 2006 году он обратился в одну из больниц Барселоны и указал свои настоящие данные. Он чувствовал себя неприкасаемым или кто-то заметал его следы?

Его отец, научивший любимого сына бизнесу - шантажу, подрыву местной политики, убийствам, наркоторговле - тоже десятилетиями скрывался от правосудия, при этом, замечает журналист, прямо у себя дома.

Маттео Мессина Денаро исчез в 1993 году, когда было вынесено постановление о его аресте из-за подозрения в совершении многочисленных убийств. "Всеми людьми, которых я убил, можно было бы заполнить целое кладбище", - говорил некогда сам мафиози.

"Тереза Принчипато, прокурор Палермо, посвятила охоте на супербосса восемь лет своей жизни. По ее распоряжению были арестованы двоюродные братья, дяди, племянники мафиози, предполагаемые партнеры по бизнесу, знакомые антиквары. Его брат сидит в тюрьме строгого режима. "Сожженная земля" - так называлась стратегия Принчипато. Но она ни к чему не привела", - констатирует издание.

"Возникает вопрос, почему босс позволил всему этому произойти и не отреагировал. Возможно, это часть плана. Новая мафия убивает по возможности редко, чтобы государство оставило в покое ее верхушку. "Мессина Денаро пользуется защитой самого верха. И перемещается, как захочет", - сказала однажды Принчипато.

"Существуют также домыслы, что Дьяболик (еще одно прозвище Денаро) сделал себе операцию по пересадке лица, - отмечает Майер. - Говорят, он владеет всей экономикой провинции: супермаркетами, торговыми центрами, ресторанами, гостиницами. Он якобы производит вино, оливковое масло, сыр и занимается ветровой энергетикой. Его состояние оценивается в 10 млрд евро, причем в этой сумме не учтены доходы от наркоторговли".

Полиция уже несколько лет говорит о том, что все ближе подбирается к мафиози. Однако, как сказал однажды спецпрокурор Италии по противодействию организованной преступности Федерико Кафьеро Де Рао, в борьбе с мафией не хватает инициативы со стороны политики: "Политика отвлечена, она думает о других вещах".

"Ни в одном другом городе Италии нет стольких полицейских, как в Кастельветрано, - пишет Майер в заключение. - Здесь нет ни одного квадратного метра, на котором не нашлось бы прослушивающего жучка. Однако призрак мафиози, очевидно, не только невидим, но и безмолвен".