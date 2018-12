14 декабря 2018 г. Филип Бамп | The Washington Post Что знал Путин в день американских выборов в 2016 году "В 2016 году ежегодная конвенция Национальной стрелковой ассоциации проводилась в Кентукки в мае. На ней, как и в прошлые разы, присутствовал Дональд Трамп-младший. Как и Александр Торшин, также часто навещавший мероприятия ассоциации. В итоге они кратко побеседовали на ужине в Луисвилле, однако сведения об этой встрече отрывочны", - пишет The Washington Post. "Почему это имеет значение? - задумывается автор публикации Филип Бамп. - Потому что Торшин - правительственный чиновник, представитель Центрального банка страны и союзник Владимира Путина. Как Торшин и Трамп-младший оказались в одном помещении и почему - это одна из не самых значительных тайн, находящихся в поле зрения расследования, которое проводит спецпрокурор Роберт Мюллер, однако оно не лишено важности: как сообщается, Мюллер расследует, использовали ли Национальную стрелковую ассоциацию специально как канал для поддержки русскими кандидатуры Дональда Трампа". "В той встрече с Торшиным есть одна интересная деталь, на которую не обратили достаточно внимания, - указывает Бамп. - В четверг в федеральном суде россиянка по имени Мария Бутина признала себя виновной в проведении тайной операции по оказанию влияния в интересах России - операции, в которую был вовлечен и Торшин". В заявление о признании вины, сообщается в публикации, входил и перечень совершенных ею преступных деяний. Среди них: "В мае 2016 года Российский Чиновник (имеется в виду Торшин) дал Бутиной задание составить записку с пояснениями, почему ему должны разрешить поехать в США на встречу Организации по расширению прав на оружие (имеется в виду Национальная стрелковая ассоциация). Она сделала то, что он просил, подкрепив оправданность его участия частично итем, что там будет возможность встретиться с политическими кандидатами. Бутина знала, что этот Российский Чиновник покажет эту записку своему начальству в Центральном банке России (и в министерстве иностранных дел России), чтобы подкрепить просьбу направить российского чиновника на ежегодную встречу Организации по расширению прав на оружие". "Интересная деталь заключается в том, что Бутина написала это письмо в министерство иностранных дел. Почему? Потому что мы знаем, что к маю 2016 года МИД уже участвовал в кампании президента Трампа", - уверен Филип Бамп. Автор напоминает о контактах советника кампании Трампа Джорджа Пападопулоса с Иваном Тимофеевым, связанным с МИД; об усилиях консервативных активистов, включая Пола Эриксона, направленных на попытки организовать встречу Трампа и Путина, о кампаниях по подрыву выборов, проводившихся российскими разведывательными агентствами, о встрече высокопоставленных представителей кампании Трампа с российским юристом Натальей Весельницкой, о контактах личного юриста Трампа Майкла Коэна с пресс-секретарем Путина Дмитрием Песковым - тот просил помощи в продвижении строительного проекта в Москве, о поездке советника кампании Картера Пейджа в Москву, где он встретился с Аркадием Дворковичем, зампремьер-мнистра России. "Иными словами, - отмечается в статье, - к началу июля Путин знал или мог знать, что люди в его правительстве или связанные с ним: - беседовали с Коэном о строительстве - сотрудничали с советником кампании по организации встречи между ним и Трампом - предположительно взломали электронную почту Джона Подесты - предположительно создали программу по загрязнению американских соцсетей - предположительно получили доступ к Национальном Комитету демократической партии и начали разглашать информацию через Wikileaks - содействовали появлению Торшина на конференции Национальной стрелковой ассоциации, где он встретился с Трампом-младшим - встретились с высокопоставленными представителями кампании в Башне Трампа - обсудили поддержку Трампа со стороны России с советником кампании". "Мы не знаем, что из этого знал Путин. В день выборов 2016 года однако американские избиратели не знали почти ничего", - резюмирует автор. Источник: The Washington Post