Вовсе не "хромая утка": как Дональд Трамп до последнего бессовестно использует свою должность

"Для Дональда Трампа должность президента США была прежде всего огромным магазином самообслуживания. До вступления в должность Джо Байдена старый президент снова пускает в ход все средства классической банановой республики, строго в соответствии с принципом "рука руку моет", - пишет немецкий журнал Focus.

"От массовых помилований, новых назначений на должности в последнюю минуту и до судебных исков об изменении результатов выборов - в последние недели пребывания в должности американского президента у Дональда Трампа еще много планов. Однако его наиболее масштабное влияние заключается, по оценке многих политических наблюдателей, в том, чтобы сеять сомнения в законности победы Джо Байдена во все более широких частях населения. По мнению американских политических аналитиков, беспрестанные утверждения Трампа о фальсификации выборов все больше подрывают доверие многих граждан США к демократии в их стране", - указывает журналистка Сандра Уорд.

"Грядущие дни - это самое опасное время, которое когда-либо переживала наша страна", - считает американский писатель Малкольм Нансе. С ним согласны многие историки. Все больше экспертов считают, что Америка не испытывала подобной угрозы со времен холодной войны - однако на этот раз опасность исходит изнутри", - отмечает издание.

"Хотя недавно Дональду Трампу пришлось понести поражение с иском о результатах выборов в Пенсильвании, республиканец Кен Пакстон, министр юстиции Техаса, хочет снова выступить в суде против результатов выборов в "колеблющихся" штатах Мичигане, Джорджии, Пенсильвании и Висконсине. (...) По мнению демократов, Пакстон хочет лишь отличиться перед Трампом, остаться в новостных заголовках - а также разжечь недоверие и сомнения среди населения", - говорится в статье.

Недавно иск республиканцев отклонил и Верховный суд Аризоны. "Тем не менее партия продолжает поддерживать обвинения Трампа в фальсификации выборов и написала в Twitter в середине прошлой недели: "Остановить кражу выборов! Ты готов отдать за это свою жизнь?". Говорят, Трамп чрезвычайно ценит тон таких посланий, однако политические наблюдатели со все большим беспокойством относятся к растущему тренду призывов к насилию в соцсетях".

"К тому же еще никогда раньше уходящий президент так не сопротивлялся тому, чтобы ввести в курс дела своего преемника. Вместо этого Трамп в последний момент пытается занять максимальное количество престижных руководящих постов. Во вторник он назначил 25 лояльных к нему людей ведущими сотрудниками в министерствах обороны и образования, а также в авторитетных учреждениях, например, в Космическом центре Кеннеди".

"Кроме того, говорят, что президент ведет список с именами людей для помилования - и с каждым днем он становится все длиннее. По данным новостного портала Axios, недавно Трамп рассказал одному сотруднику, что он помилует каждого, кто сможет помочь ему в будущем. С помощью массового помилования он надеется заполучить союзников на всех уровнях. "Трамп всегда был так устроен, - сказал в интервью его бывший адвокат Майкл Коэн. - Для него все это бизнес: рука руку моет".

"В Вашингтоне говорят, что Трамп не собирается звонить Джо Байдену или приглашать его в Белый дом. Хотя в понедельник Байден будет официально избран Коллегией выборщиков, а 6 января будет утвержден в качестве нового президента Конгрессом, Трамп по-прежнему считает себя победителем. Поэтому он, конечно, не будет присутствовать на инаугурации 20 января. Вместо этого во время торжеств по поводу инаугурации он планирует проводить огромное ралли для своих фанатов. А когда Байден будет принимать присягу, под девизом "Трамп-2024" должна будет начаться его следующая избирательная кампания", - пишет Focus.