В Китае защитный костюм от коронавируса неожиданно становится модным объектом

"Пожарные, медработники, обслуживающий персонал... На недавнем дефиле в Китае в рамках Недели моды в Даньдуне чествовалась работа на передовой во время пандемии Covid-19 ", - пишет Le Figaro.

"(...) 5 декабря на подиуме модную одежду и аксессуары заменили защитные костюмы и козырьки против COVID-19", - говорится в статье.

"Защитные костюмы, которые носят медицинские работники по всему миру, в последний год широко освещались в СМИ из-за пандемии коронавируса. Теперь средства индивидуальной защиты (СИЗ) выходят на подиумы", - поясняет South China Morning Post в описании видео на YouTube.

"(...) Идея состояла не в том, чтобы выделить новые модные тенденции, а в том, чтобы показать последние достижения страны в области медицинской защитной экипировки, - указывает Le Figaro. "Мы улучшили материалы и волокна", - рассказал производитель экипировки Ю Вэньфу. "Хотя новые костюмы толще, их степень комфорта выше, чем у старых. Медработники, которые их носят, не так сильно потеют".

"Помимо защитных костюмов, в ассортименте есть одежда для обслуживающего персонала и пожарных. Это больше, чем показ мод: это ответ на запросы растущего китайского рынка. В этом секторе конец 2020 года ознаменовался для Китая ростом экспорта на 21%. "Во время пандемии защитная экипировка и технологические продукты для работы на дому стали столпами внешней торговли Китая, помогая ему завоевать долю мирового рынка", - сообщило издание The Wall Street Journal в начале декабря.