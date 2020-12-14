Марадона, Бибер, семья Кардашьян... фанатизм, близкий к религиозному?

"Любовь к артистам или спортсменам иногда приводит к почти религиозному благоговению перед ними. Но откуда взялся культ звезд?" - задается вопросом Клеман Гийе, психиатр, журналист, автор книги "Социология фанатов", на страницах Slate.fr.

"Наша религия - футбол, и, как и в любой другой религии, у нее должен быть бог. [...] Этот бог аргентинский, его зовут Диего Армандо Марадона". Таково вероисповедание церкви Марадоны. После того как аргентинский игрок всю свою жизнь пробуждал страсти, сегодня он стал объектом настоящего культа - полусерьезного, полупародийного, - который основан в 1998 году", - говорится в статье.

"(...) Комментаторы, журналисты и другие биографы также склонны использовать священную лексику и вносят свой вклад в религиозные аналогии. "Бог мертв", - провозгласила газета L'Équipe, когда умер Марадона.

"Каждый год в Мемфисе, обычно с 10 по 18 августа, проходит настоящее "элвисское паломничество". На Неделю Элвиса к его могиле стекаются более 100 тыс. поклонников, чтобы отметить день смерти певца 16 августа 1977 года, - указывает автор статьи. - В программе концерты, конференции, а также шествия и парады при свечах вокруг могилы звезды рок-н-ролла. Люди делают подношения, произносят молитвы..." .

"(...) Я много молюсь Элвису, я пытаюсь спросить его, что мне нужно, я хочу, чтобы он мне помог", - рассказывает один француз, фанат и член группы "Друзья Элвиса". Опять спонтанно возвращается религиозный дискурс и вокабуляр, описывающий их страсть такими словами, как "священный", "обряд", "поклонение" и т. д.", - комментирует Гийе.

"Дань уважения фанатов представляет собой нечто среднее между трансом и идолопоклонством, и выражает истинное благоговение. Самый яркий пример - это матчи и концерты, порой напоминающие большие мессы. В своей книге "Религия металла" социолог Алексис Момбеле описывает метал-концерты как "современные обряды", в которых обнаруживаются "всплески религии". Плач, слезы, дискомфорт, истерика... В какой церкви можно увидеть больше истовости, чем в первых рядах поклонников Леди Гаги или Джастина Бибера?" - задумывается автор публикации.

"(...) Такая страсть к харизматическому существу проявляется с помощью ритуального и символического инструмента (концерт, матч), который объединяет актеров в сообщество (фанатов). Связь, которая объединяет их с их страстью, одновременно вертикальна, трансцендентна по отношению к идолу и горизонтальна по отношению к сообществу фанатов, объединенных единым обожанием. Те же явления обнаруживаются в сектах или религиозных общинах", - анализирует Гийе.

"Для объяснения современного феномена поклонников часто упоминается упадок религий. В 1966 году Джон Леннон заявил: "Христианство уйдет. Оно испарится и усохнет. Сейчас мы более популярны, чем Иисус. Я не знаю, что исчезнет раньше -рок-н-ролл или христианство".

"(...) Социолог Эдгар Морен сравнивал кинозвезд с небожителями, полубогами, получеловеками. Они одновременно далеки и недоступны - что вызывает восхищение, - но также человечны и близки к нам, что позволяет идентифицировать себя с ними. Это то, что представлял собой Марадона, как и Элвис, и то, что сделало его объектом идолопоклонства: он был одновременно недоступной звездой и мальчишкой из бедных кварталов Буэнос-Айреса", - говорится в статье.

"(...) Как и в любом спонтанном культе, поддерживаемом теми, кому он выгоден, развивается фетишизм", - продолжает Эдгар Морен. Фанатский фетишизм проявляется через скопление вещей, связанных со звездой: сборник сплетен - этот "планктон, питающий звездную систему", которым восхищаются фанаты - рубашки, плакаты, пластинки, фотографии или даже предметы коллекционирования. Все, что имело контакт со звездой, становится "реликвией", несущей почти священную "ауру": автограф, пропитанная потом футболка, окурок и т. д.", - говорится в публикации.

"Имитация одежды и прически усиливает впечатление секты. Джеймс Моллисон фотографировал фанатов в своей работе под названием "Ученики". Демократизация косметической хирургии допускает даже физическую имитацию, так одна поклонница превратилась в Ким Кардашьян", - указывается в статье.

"(...) Однако фанаты придерживаются определенной дистанции, которая позволяет им не смешивать свою страсть и религию, о чем свидетельствует Алехандро Верон, один из основателей церкви Марадоны. "У меня есть рациональная религия, это католическая церковь. И у меня есть религия сердца, страсть, это Диего Марадона", - объясняет он. Но со временем и со сменой поколений эта страсть иссякнет", - полагает автор статьи.

"Определенные формы "фанатства" кажутся довольно близкими к установленной религии, - объясняет социолог Эрик Мегре в книге "Медийные культы". - Но они не ведут к предполагаемому пророчеству, твердо ритуализированному и передаваемому из поколения в поколение". За некоторыми исключениями, культ исчезает вместе с поколением, в котором он родился. Харизматическая мощь звезды рушится после ее смерти, как только "секта" теряет своего "гуру". Немногие медийные культы, созданные вокруг звезды, переживает своего основателя", - отмечает издание.

"Фанатство" при всем своем разнообразии не заменяет религию, а скорее проявляет ее растворение в пространстве, которое разворачивается во всех обличьях, - продолжает Мегре. - Фанатские обычаи процветают вокруг богов без религии".