Как улыбка искажает восприятие лица

"Тому, кто хочет потерять веру в лучшее в человеке, нужно заглянуть в пропасть под названием Instagram, - пишет немецкое издание Süddeutsche Zeitung. - Эта социальная сеть является главной сценой блогерства, площадкой для самоутверждения, где преимущественно девушки загружают свои фотографии, чтобы обратить внимание остальных на какую-либо продукцию, - одежду, косметику, предметы роскоши, - предоставленную им для этой цели компаниями. Все это выглядит удручающе безвкусным и театральным. Под фотографиями зачастую написаны избитые фразы, которые отчаянным образом пытаются придать всему глубокий смысл. "День без улыбки - потерянный день", - звучит давно зарекомендовавшее себя изречение. Но, наблюдая за яркой разницей между фотографией и цитатой, зачастую задумываешься: тогда следовало бы и улыбнуться, а не стереотипно выпячивать губы "уточкой".

"Но, возможно, инстаграмщицы все инстинктивно делают правильно, - отмечает издание. Недавно ученые из команды Наото Йошимуры из японского Университета Кюсю опубликовали исследование, показывающее: улыбающееся лицо выглядит более старым, чем лицо с нейтральным выражением. А выглядеть старым - это, пожалуй, худшее, что можно представить себе в мире бьюти - и лайфстайл-блогеров. Причина этого искаженного восприятия лица, вероятно, заключается в том, что из-за улыбки образуются морщины прежде всего в области вокруг глаз, считают ученые из команды Йошимуры. При этом "дакфейс", наоборот, натягивает мышцы лица и кожу, хотя ученые и не исследовали это выражение лица", - говорится в статье.

"Долгое время считалось, что улыбка имеет обратный эффект и придает лицу более молодой вид. Сомнения в этом вызвало исследование, опубликованное Цви Ганелом и Мелвином Гудейлом в 2018 году в научном журнале Psychonomic Bulletin & Review. В нем ученые показали, что при определенных обстоятельствах из-за улыбки лицо выглядит старше. Примечательно, что улыбающийся человек кажется старше при непосредственном взгляде на него. Но в памяти и в воспоминаниях, наоборот, возникает омолаживающий эффект", - отмечает издание.

"(...) В исследовании Ганела и Гудейла студенты из Израиля оценивали фотографии людей из Швеции. Поэтому возник вопрос, не искажают ли результаты исследования культурные различия и возможно ли вообще переносить наблюдаемый эффект на всех людей".

Поэтому в исследовании японских ученых испытуемые из Японии оценивали фотографии японцев, а участники из Швеции - фотографии шведов. "Сначала испытуемые должны были оценить возраст изображенных на фотографиях людей сразу, когда они на них взглянули. При таких условиях улыбающиеся люди выглядели на пару лет старше, чем люди с нейтральным или удивленным выражением лица. Если же участники оценивали возраст людей лишь по памяти, то улыбку они расценивали как символ молодости".

"Этот эффект ученые наблюдали как в выборке из Японии, так и в Швеции, при этом среди японцев он проявлялся значительно отчетливее. Это удивительно, так как в Японии и других регионах Азии, по словам ученых, визуальное внимание при рассмотрении лица фокусируется на области вокруг носа, в то время как в европейском культурном пространстве первостепенное значение имеет область вокруг глаз - там, где образуются "гусиные лапки", - передает Süddeutsche Zeitung.