Светлана Тихановская: "Я думаю, к весне мы можем победить"

"Если бы правящий Александр Лукашенко не фальсифицировал результаты выборов, она, вероятно, уже давно стала бы президентом. 38-летняя Светлана Тихановская руководит белорусской оппозицией, будучи в изгнании в Литве", - пишет немецкое издание Süddeutsche Zeitung. В интервью изданию она рассказала о трещинах в белорусской системе и о том, почему было бы наивным полагать, что Лукашенко уйдет просто так.

"Конечно, каждый в Белоруссии надеялся на быструю победу, - отметила Тихановская. - Но мы с самого начала были готовы бороться так долго, насколько это будет необходимым. Мы имеем дело с диктатурой, которая существует 26 лет, со структурами, которые базируются на страхе. Люди пытаются побороть этот страх и эти структуры".

"Конечно, люди немного устали. Многие активисты сидят в тюрьме, немало людей запуганы. Тем не менее время точно работает не на Лукашенко. В системе есть трещины, хотя они малы и малозаметны. Люди в министерствах больше не работают на Лукашенко. Они лишь ждут конца. Ему преданно только его ближайшее окружение. Возможно, сейчас нам нужна фаза покоя. Но подпольное движение использует эту фазу, чтобы укрепить свои структуры. Время работает на революцию", - указала собеседница издания.

"Наша стратегия не меняется: давление, переговоры и новые выборы. Мы все еще на первом этапе - оказании давления изнутри и давления снаружи. Было бы наивным полагать, что Лукашенко просто уйдет. Конечно, он цепляется за власть, и мы, конечно, должны бороться за нашу свободу. При этом мы делаем ставку на демонстрации и трещины в системе. Люди в этой системе должны знать, что за преступления, которые они совершают сейчас, в будущем они понесут наказание, - подчеркнула оппозиционерка. - Тогда, возможно, они подумают дважды, прежде чем избивать протестующего. Этой цели служит предложенная нами книга регистрации преступлений, в которой можно собрать доказательства".

Говоря о том, как долго еще будут продолжаться протесты, Тихановская отметила: "Я не могу предсказывать будущее. Решающее значение имеет воля народа. Я думаю, что к весне мы можем победить. Но кто знает: может быть, это случится на следующей неделе".

"У Лукашенко есть сильные инструменты. Но все эти инструменты связаны с насилием. Если он отключает электричество или закрывает границы, это лишь укрепляет людей в мнении, что от Лукашенко нужно избавляться", - считает собеседница издания.

"Сейчас мы критичнее относимся к тому, что касается европейской поддержки. Пока голос Европы был не очень сильным. Этим люди в Белоруссии несколько разочарованы. Европа не может закрывать глаза на то, что происходит в Белоруссии. Европейский Союз, предположительно, примет новый пакет санкций. (...) Мы хотим, чтобы ограничения были введены и в отношении государственных предприятий, поддерживающих Лукашенко. В нашем распоряжении не много инструментов против режима. Поэтому такие ограничения были бы очень важны", - указала Тихановская.

"Люди в Белоруссии хотят больше помощи со стороны демократических государств. Тем не менее мы очень хорошо понимаем, что Россия - наш сосед, и мы всегда будем связаны с Россией. Возможно, наши торговые отношения будут становиться все более тесными, кто знает? Россия понимает, что теряет лояльность людей в Белоруссии, когда поддерживает Лукашенко. В прошлом году в одном из опросов около 65% людей не были против более тесных отношений с Россией, например, в форме союза государств. Теперь, после того как Россия поддержала режим, их доля сократилась до 20%. Мы считаем, что представителям России следовало бы сидеть за столом переговоров вместе с европейскими государствами", - сказала оппозиционерка.

"В настоящий момент поддержка со стороны России не так очевидна. И никто не знает, зачем Лавров приезжал в Минск. Но люди в Белоруссии считают, что России не интересны демонстрации и протесты. Кремль дает Лукашенко время для решения проблемы. Он говорит о конституции, но никто ему не верит. Даже если и менять конституцию, то обсудите это с народом, а не делайте это за закрытыми дверями. Лукашенко делает ставку на время. Конституцию нужно изменить, но вместе с проведением новых выборов", - уверена Тихановская.

Говоря о будущем Лукашенко, она заявила: "Что касается меня, то я не кровожадна. Для меня важнее всего, чтобы он исчез и его приспешники больше не применяли ни к кому насилие и никого не убивали. Пусть живет где-нибудь в покое, где мы не будем его видеть. Но есть много людей, чьих родных он убил. Детей, растущих без отцов. Старых матерей, умирающих в одиночестве. Я знаю, что многие родственники убитых не готовы его простить. Поэтому я это решать не буду. Решать будет народ. Чем больше преступлений Лукашенко совершит сейчас, тем более суровым окажется приговор народа".