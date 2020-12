Архив 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 января февраля марта апреля мая июня июля августа сентября октября ноября декабря 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Поиск Иностранная пресса о России и не только Press digest 14 декабря 2020 г. 14 декабря 2020 г. Мэттью Кэмпбелл | The Sunday Times Кремль предпринял вторую попытку отравить Алексея Навального в ходе неудавшегося покушения "Алексей Навальный, самый известный оппозиционный деятель в России, летел из Сибири в Москву, когда ему стало плохо. Взмокший, дезориентированный и наполненный чувством надвигающейся погибели, он рухнул в проход со словами: "Я умираю, меня отравили". Пилот совершил вынужденную посадку в городе Омске, где бригада скорой помощи ввела ему противоядие - атропин. Возможно, это спасло ему жизнь. Но теперь известно, что операция убийства на этом не закончилась", - пишет The Sunday Times. "Как сообщили газете источники в западных спецслужбах, не сумев убить его с первой попытки, предполагаемые агенты госбезопасности попытались прикончить самого яростного критика президента Владимира Путина второй дозой яда, прежде чем его удалось доставить в безопасное место в Берлине. Неудачная попытка двойного убийства, подробности которой раскрываются сегодня впервые, демонстрирует, в какой степени политические убийства, широко использовавшиеся в советское время, снова играют важную роль в кремлевском репертуаре тактики запугивания (...)", - говорится в статье. "Пассажиры наблюдали через иллюминаторы самолета, как 20 августа Навального без сознания погрузили в машину скорой помощи в Омске - напоминание, если таковое и требовалось, о рисках оппозиции президенту России. (...) Перед тем как сесть на свой пятичасовой рейс в Москву, Навальный подвергся воздействию нервно-паралитического агента - не когда он, как первоначально предполагалось, выпил чашку чая в зале вылета, а когда он одевался этим утром: считается, что это были мелкие капли яда, рассеянные по его одежде, возможно, по нижнему белью. Агенты госбезопасности подозреваются в том, что проникли в гостиничный номер Навального, когда он отсутствовал в номере, будучи на встрече за несколько часов до своего вылета. Владимир Углев, российский химик на пенсии, который разрабатывал нервно-паралитические вещества, полагает, что отравителям Навального было приказано нанести "Новичок" на эластичную резинку его трусов, где вещество соприкасалось бы с кожей", - сообщается в статье. "Наверное, это убило бы Навального, если бы пилот не настоял на посадке в аэропорту Омска, несмотря на то, что ему сказали, что аэропорт закрыт из-за угрозы взрыва бомбы, возможно, организованной службами безопасности, чтобы удержать оппозиционного лидера в воздухе. Его шансам на выживание также способствовала бригада скорой помощи. "Этот атропин спас ему жизнь, - признает Хэмиш де Бреттон-Гордон, бывший командир Химического, биологического, радиологического и ядерного полка британской армии и автор книги "Химический воин". - Нервно-паралитические агенты вызывают полиорганную недостаточность. Первыми сдают легкие, и вы умираете. При быстром применении атропин отменяет эти воздействия". "Навальному не так повезло, когда его привезли в больницу в Омске. Агенты госбезопасности России стремительно прибыли туда, устроив базу в кабинете главного врача, который, как позже утверждалось, пытался скрыть отравление: у Навального, скорее всего, нарушение обмена веществ, а не отравление, заявил он. Опасаясь, что больница может оказаться под давлением, чтобы помешать выздоровлению Навального, его жена Юлия потребовала, чтобы ему разрешили покинуть Россию для лечения в Германии. Но врач настаивал, что он слишком слаб для транспортировки. После международного давления Путин, в конце концов, согласился отпустить Навального в Берлин. Источники в немецких спецслужбах сообщили своим партнерам в Великобритании, что нападавшие снова нанесли удар, когда Навальный лежал в искусственной коме, прежде чем его отправили медицинским рейсом в Германию", - пишет The Sunday Times. "Это было сделано с тем расчетом, чтобы он был мертв к моменту прибытия в Берлин", - утверждает один из источников. "Атропин, вероятно, снова спас его. "Вторая доза "Новичка", несомненно, увеличивает вероятность убийства, - говорит Аластер Хэй, профессор экологической токсикологии в Университете Лидса. - Но если бы он уже был под воздействием атропина, это нейтрализовало бы действие нервно-паралитического агента, хотя и могло означать продление его комы. Токсину потребуется больше времени, чтобы разложиться в печени". "Тесты в немецкой военной лаборатории показали, что Навальный был атакован ранее неизвестной формой "Новичка", нервно-паралитического агента, использованного против Сергея Скрипаля, российского перебежчика, в Солсбери в марте 2018 года", - говорится в статье. "(...) Выступая в прошлом месяце на независимой радиостанции, Углев, который сожалеет о разработке смертоносных химикатов и не является сторонником правительства России, объяснил, что использование спрея намного эффективнее капель; При использовании капель ткань одежды впитывает больше яда, чем кожа жертвы. Какой бы метод ни использовался, "это не то вещество, которое можно приготовить на кухне, и не то, что можно применять без подготовки, - говорит сотрудник службы безопасности, насмехаясь над отрицанием России своей причастности. - "Новичок" может поступать только от государства". (...) "Владимир Путин, бывший офицер КГБ - "мастер войны в "серой зоне", которая ведется чуть ниже порога вооруженного конфликта, с использованием кибератак и дезинформации. Но дома он находится под угрозой растущего общественного недовольства, и его чувство незащищенности, возможно, выразилось в проводимом через парламент законе, который даст Путину и его семье пожизненный иммунитет от судебного преследования, - пишет газета. - Этим летом протесты против коррупции и бедности разгорелись, как лесные пожары в Сибири, и вспыхнули в соседней Белоруссии. Президент страны Александр Лукашенко, союзник Путина, был обвинен в подтасовке своего переизбрания". "В России есть только один оппозиционный деятель, способный направить такое недовольство народа в массовое восстание - Навальный. Выздоравливая в Берлине, лидер оппозиции заявил, что его смерть от отравления "всегда была на повестке дня". План был выполнен в августе, считает он, потому что Путин "испугался". (...) "Чтобы узнать больше о сегодняшних заговорах отравления, я обращаюсь к российскому диссиденту и выпускнику Кембриджа Владимиру Кара-Мурзе, который был протеже Бориса Немцова, бывшего лидера российской оппозиции, - пишет автор публикации Мэттью Кэмпбелл. - Немцов был застрелен в Москве в 2015 году. В том же году Кара-Мурза, которому в то время было 33 года, также стал мишенью, но не для пуль. Он, как и Навальный, подвергся воздействию предполагаемого нервно-паралитического вещества, когда собирался сесть в самолет. Кара-Мурза выжил, но в 2017 году подвергся второму нападению. Он считает, что его выбрали для покушения из-за его энергичного лоббирования в Америке закона Магнитского, который позволяет вводить санкции в отношении россиян, обвиняемых в нарушениях прав человека". "В этом определенно есть садистская сторона, - говорит он. - Это болезненный и пугающий опыт - быть не в состоянии дышать. Ты чувствуешь, что задыхаешься. Как и Алексей, я чувствовал, что это все, это конец, я умру. Я чувствовал, как жизнь уходит из моего тела, когда отключались различные его части". Он впадал в кому после каждого отравления, и ему требовались месяцы, чтобы восстановиться. "Мне пришлось снова научиться ходить, я ходил с палочкой больше года". "Кара-Мурза считает, что использование яда дает Кремлю определенную возможность отрицания, поскольку смерть и болезни всегда можно отнести к другим причинам. "В моем случае они сказали, что отравление было вызвано, вероятно, алкоголем или передозировкой лекарств", - отмечает он. (...) "В случае с Навальным тесты в немецкой лаборатории сделали его состояние медицинским фактом - но не для Кремля: он настаивает либо на отсутствии доказательств отравления, либо на том, что каким-то образом виноват Запад. Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что отравление могло произойти в Берлине или по дороге в Берлин. После атаки с применением "Новичка" в Солсбери аналогичную тактику использовал Александр Яковенко, тогдашний посол России в Великобритании, который обвинил Великобританию в попытке убить Скрипаля в ходе операции-отвлекающего маневра, чтобы выставить Россию в невыгодном свете (...)", - напоминает газета. (...) "Опровержения Кремля часто сопровождаются самодовольным кивком и подмигиванием. Александр Мураховский, главный врач омской больницы, обязавший Кремль своим отрицанием того, что Навальный был отравлен, в прошлом месяце был назначен на должность регионального министра здравоохранения, что выглядит как награда. Другой пример - медаль "За заслуги перед Отечеством", которую Путин вручил Андрею Луговому, одному из двух бывших агентов Федеральной службы безопасности (ФСБ), преемницы КГБ, подозреваемых в убийстве Александра Литвиненко", - передает издание. "Оставив радиоактивный след по всему Лондону, Луговой был избран в российский парламент, сделал прибыльную карьеру телеведущего и сегодня имеет процветающий бизнес в сфере безопасности. Когда я позвонил ему после теракта в Солсбери, он пригласил меня в свой ресторан в Москве, еще одно из его предприятий, - повествует Мэттью Кэмпбелл. - Я помню, как на его губах играла насмешливая улыбка, когда он отрицал причастность к делу Литвиненко и утверждал, что его "подставила" британская разведка. В конце концов, маска спала, обнажив гнев: "Какое ваше, черт возьми, дело, как мы управляем нашей страной? Россия устала от лекций, которые ей читает Запад". "Столь же дерзкими были и двое подозреваемых в нападении на Сергея Скрипаля. Они были опознаны как Анатолий Чепига и Александр Мишкин, офицеры ГРУ, российской военной разведки, после того, как они попали на камеры видеонаблюдения, когда они гуляли по Солсбери. Вернувшись в Россию, они по телевидению заявили, что занимались не более зловещим делом, как осмотр достопримечательностей. "Эта невероятная фраза про то, что они просто хотели посмотреть собор в Солсбери - у него очень знаменитый шпиль, была лишь частью насмешек над Великобританией, - считает Джон Соерс, глава МI-6 с 2009 по 2014 год. (...) "Русские хорошо умеют выбирать свои цели, им нравится пинать людей, когда они уже упали. Они считали, что Британия потерпела неудачу после референдума о "Брекзите", и чувствовали, что могут нанести нам хороший удар, в то же время достигнув того, чего они хотели, со Скрипалем", - продолжает он. (...) "Навального неоднократно сажали в тюрьму, и ему постоянно угрожали. В 2017 году кто-то плеснул ему в лицо зеленку, в результате чего он частично ослеп на один глаз. В прошлом году он лечился в больнице после тяжелой "аллергической реакции" на неизвестное вещество, которым, как он полагает, натерли его подушку во время одного из его заключении - говорится в публикации. - Что больше всего раздражает Кремль в отношении Навального, так это его расследования коррупции, убедительно оформленные в видеоматериалы, которые просматривают в интернете миллионы его последователей. В некоторых расследованиях он запускает видео-дроны над особняками элиты, "чтобы объяснить людям, как выглядит коррупция", вызывая гнев среди простых россиян по поводу "царя коррупции", как Навальный называет Путина. (...) Навальный однажды подарил мне календарь, созданный его "Фондом борьбы с коррупцией" с фотографиями, по одной на каждый месяц, "грязной дюжины" приближенных Путина на фоне их нечестно нажитого имущества". "Такие деяния принесли Навальному множество могущественных и чрезвычайно богатых врагов из ближайшего окружения Путина, включая Евгения Пригожина, известного также как " повар Путина", ресторатора, превратившегося в подручного режима, который в прошлом году подал на Навального в суд из-за одного из его видеорепортажей. Но никто, как рассказывают мне, не посмеет действовать против такой важной цели, как Навальный, без одобрения босса", - говорится в статье. - Источник в западной разведке, специализирующийся на России, говорит об этом прямо: "Руководство России не сильно отличается от латиноамериканского наркокартеля. В костюмах и галстуках люди в правительстве выглядят изысканными, но это всего лишь прикрытие для бандитизма". "В то время как другие противники бандитского режима были убиты или отправлены в изгнании, выживание Навального до недавнего времени воспринималось как знак того, что Кремль опасается превратить его в мученика. Эта настороженность отражается в том, что Путин никогда не называл своего противника по имени (...). Однако в августе Навальный путешествовал по Сибири, призывая людей голосовать на местных выборах против путинской "партии жуликов и воров". Сибирь уже была ареной массовых демонстраций против Путина, который, возможно, опасался, что волнения в Белоруссии вдохновят россиян сплотиться вокруг Навального в восстании", - отмечается в статье. (...) Навальный "пообещал не отказываться от своей борьбы, даже если он в данный момент не в состоянии что-либо возглавить, не говоря уже о следующей революции в России. Он все еще испытывает трудности с тем, чтобы налить стакан воды и воспользоваться телефоном, жалуется он. (...) Навальный пообещал вернуться на родину, где его близкое столкновение с мученической смертью может сделать его еще более опасным для Путина. Однако сначала он должен восстановить свои силы, говорит он, если он хочет пережить прием, который, как он подозревает, Кремль попытается оказать ему - еще одну дозу яда", заключает автор публикации. Источник: The Sunday Times



