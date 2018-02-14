Что известно об американских авиаударах в Сирии, жертвами которых стали российские бойцы

Издание BuzzFeed посвящает статью сообщениям прессы о том, что в Сирии в результате американских авиаударов погибли российские наемники.

И США, и Россия по-прежнему отрицают вероятность того, что самое смертоносное со времен холодной войны столкновение с участием американских и российских граждан может привести к открытому конфликту между силами двух стран, пишут журналисты Вера Бергенгрюн, Борзу Дарагахи и Мунзер аль-Авад.

Командир сирийской группировки "Джейш Усуд аль-Шаркия" подтвердил BuzzFeed сообщения о гибели российских частных контрактников. Отмечается, что он сослался на источники в регионе нападения, который его группировка контролировала до тех пор, пока его не отвоевали поддерживаемые США силы курдов.

"Режим пытался взять под контроль газовое поле Коноко, а других подразделений для его охраны не было, - рассказал собеседник издания. - При поддержке российской охранной компании Вагнера и проиранского ополчения режим атаковал поле, но коалиционные силы нанесли удар по колонне и уничтожили ее".

"Командир сообщил BuzzFeed, что коалиция также нанесла удар по танковому конвою в деревне Аль-Табия, а затем - по остаткам военного конвоя, когда тот был в городе Дейр-эз-Зор и поселке Хашам", - говорится в статье.

США неуклонно характеризуют произошедшее как самооборону, отмечает BuzzFeed. "По словам представителей вооруженных сил, от 300 до 500 военных "передвигались строем размером с батальон при поддержке артиллерии, танков, реактивных систем залпового огня и минометов" в направлении штаба "Сирийских сил обороны" - курдско-арабской группы, которую США поддерживают в Сирии (вероятно, имеются в виду "Сирийские демократические силы". - Прим. ред.). В штабе находились также американские войска", - пишет издание.

Глава Центрального командования ВВС США генерал-лейтенант Джеффри Харриган сообщил журналистам: "Был обстрел, и мы с "Сирийскими демократическими силами" выжидали, без провокаций. Войска сосредотачивались и надвигались на нас, поэтому мы готовились защищаться".

Когда речь заходит о составе этих "прорежимных сил", американские чиновники изо всех сил стараются высказываться как можно более туманно, отмечается в статье. Харриган заявил, что не будет "строить предположения о составе этих войск и о том, кому они подчинялись". Он описал их как "обширную группу людей".

"Я думаю, важно признать, что не так просто разобраться, кем именно является каждый из них, - сказал Харриган. - На данный момент "прорежимные силы" - это, пожалуй, лучшее имеющееся у нас определение, которым можно их охарактеризовать. Для меня просто нецелесообразно делать предположения... Есть множество замешанных в этом групп, и точно разобраться всегда трудно".

BuzzFeed комментирует: "Все, от министра обороны Джима Мэттиса до представителей Пентагона, когда их неоднократно об этом спрашивали, возвращались к двум пунктам: все произошедшее было самообороной, а русских предупредили до начала атаки".

Мэттис на следующий день после атаки заявил: "Их проинформировали, когда начался обстрел. И тогда мы узнали, что русских там нет. Как вы знаете, мы прилагаем все усилия, чтобы удостовериться в том, что мы не создаем угрозу для русских". По его словам, атака "вызывает недоумение".

"Я понятия не имею, зачем им понадобилось нападать там. Было известно, что там находились войска, и русские, очевидно, об этом знали, - сказал он. - Мы всегда знали, что на этом очень запутанном поле боя есть подразделения, которые русские, я бы сказал, не контролировали".

"Комсомольская правда" сообщала, что инцидент произошел, когда контрактники их частной компании попытались захватить крупный нефтеперерабатывающий завод. Они ожидали, что курды отступят, увидев размер надвигающихся на них сил, передает BuzzFeed. Российское издание указывало на то, что они не подчиняются Минобороны, поэтому министерство не несет за них ответственность.

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Кремлю ничего не известно о российских гражданах в Сирии, за исключением служащих Вооруженных сил России.