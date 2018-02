14 февраля 2018 г. Майкл Вейсс, Кэтрин Э. Фицпатрик и Эндрю Бауэн | The Daily Beast Правда ли, что США перебили 200 россиян-наемников? "На прошлой неделе, в 8 км восточнее обговоренной "линии деконфликтизации" на реке Евфрат, вблизи Дейр-эз-Зора, главный штаб одной из опосредованных сил США в Сирии - "Сирийских демократических сил" - и их американские советники подверглись атаке крупных сил сирийского режима", - утверждает The Daily Beast. "В порядке "самообороны" США начали крупномасштабную атаку с применением артиллерии, а также с воздуха, чтобы отбросить нападавших", - пишут журналисты Майкл Вейсс, Кэтрин Э. Фицпатрик и Эндрю Бауэн. "Среди погибших, о которых сообщалось, (со слов некого чиновника Пентагона) были солдаты Сирийской арабской армии (род войск САР. - Прим. ред.) из подразделения "Охотники на ИГИЛ"*, а также россияне-наемники, работающие на "Вагнер" (так в оригинале. - Прим. ред.) - частную военную компанию под командованием и управлением российского Министерства обороны, которой поручено отвоевывать нефтяные месторождения у ИГИЛ*", - пишет издание. "Если факты подтвердятся, это окажется первый случай, когда силы США прямо вступили в бой с россиянами-комбатантами в Сирии и убили их, хотя и не первый случай, когда это делали силы, получившие оружие от ЦРУ (о чем ранее сообщало Daily Beast)", - отмечают авторы. Однако, утверждают авторы, цифры потерь, упоминаемые в слухах среди российских солдат удачи, сильно разнятся. "На сей раз эта история распространяется в основном прокремлевскими русскими националистами, а, значит, нам следует немного осторожничать с выводами", - говорится в статье. Пересказав утверждения Игоря Гиркина-Стрелкова в соцсети "ВКонтакте", издание комментирует: "Хотя однажды он нечаянно предоставил первое реальное доказательство того, что в 2014 году борт 17 Malaysia Airlines сбили пророссийские сепаратисты, ошибочно приняв коммерческий авиалайнер за военный транспортный самолет Украины, его нельзя считать источником, заслуживающим доверия". Издание также пересказывает публикацию с сайта "Взгляд", основанную на аудиозаписях, которые появились на русскоязычном канале WarGonzo в Telegram: "Четыре разных голоса утверждают, что общее число погибших наемников намного превышает 200, хотя даже они расходятся в том, что касается точного числа и подробностей; некоторые утверждают, что были "уничтожены" целые роты, а на окопы побежденных россиян были наброшены американские флаги, что наверняка спровоцирует в России обостренную реакцию. По этой причине мы подозреваем, что статья на "Взгляде" - дезинформация, призванная если и не принудить российское правительство к ответным мерам в отношении США, то поставить его в неудобное положение за то, что оно не смогло защитить свои силы в полевых условиях". Издание сообщает: "Москва пока не признала ни одной потери и уж тем паче не отплатила антиигиловской* коалиции под руководством США той же монетой. Вместо этого некий чиновник российского оборонного ведомства облек официальную реакцию в форму более широкого антиамериканизма: дескать, атака "продемонстрировала, что истинная цель сохранения незаконного присутствия сил США на сирийской территории - это не битва с международной террористической группировкой ИГИЛ*, но захват и удержание под своим контролем экономических активов, которые принадлежат только Сирийской Арабской Республике". По словам авторов, в Сирии России в основном удается не допустить, чтобы ее "официальные" силы втягивались в прямые наземные боестолкновения. "Но сирийские силы неспособны самостоятельно достигать ключевых целей, которые жизненно важны для сохранения режима Асада, а также для версии, что они ведут войну с ИГИЛ* и побеждают в ней. Чтобы обойти эти препятствия, российская сторона обратилась к ЧВК "Вагнер", - пишет издание. "Когда позиции Асада окрепли, Россия сосредоточилась на отвоевании активов, которые позволят режиму содержать себя в экономическом отношении и оплачивать снабжение и оружие в дальнейшем", - говорится в статье. По мнению авторов, у Кремля "есть все резоны, чтобы уговорить свой отряд "расходного материала" помочь Асаду с восстановлением контроля над еще большей частью захваченной углеводородной индустрии, у кого бы ни приходилось его отбивать - у ИГИЛ* или у формирующегося в Восточной Сирии протектората США, который продемонстрировал, что не намерен возвращать режиму крупные нефтяные месторождения". "По этой причине события прошлой недели выглядят скорее прелюдией к дальнейшим событиям, чем аномальным происшествием на войне, где плодятся побочные конфликты. Пока у Путина есть "Вагнер", чтобы провоцировать "Сирийские демократические силы" или устраивать с ними стычки, он может атаковать союзников США, не атакуя их официально, не рискуя, что Пентагон нанесет ответный удар, а одновременно уверяя, что российские военные даже не приближались к месту преступления", - заключает издание. *"Исламское государство" (ИГИЛ) - террористическая группировка, запрещенная в РФ. Источник: The Daily Beast