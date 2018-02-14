"Культура памяти становится все более обманчивой"

13 февраля жители Дрездена со свечами и молчаливыми молитвами, выстроив человеческую цепочку, вспоминали о разрушении своего города 73 года назад союзническими войсками во время Второй мировой войны, передает Frankfurter Rundschau.

"Эта годовщина - хороший пример того, как память и воспоминания меняются с течением времени - и подвергаются как идеологической, так и политической манипуляции", - пишет автор публикации Кордула Дерфлер.

Как же вспоминают сегодня немцы период национал-социализма? Во время Второй мировой они видят себя как минимум пособниками, если не преступниками, - это главный результат исследования, проведенного Институтом междисциплинарных исследований конфликтов и насилия Университета Билефельда по поручению Фонда "Память, ответственность и будущее". В опросе приняли участие более 1000 человек, пишет Дерфлер.

Исключительно показательными были ответы уже на первый вопрос: "Что, по вашему мнению, является главным историческим событием в Германии начиная с 1900 года?". Большинство опрошенных (39%) назвали воссоединение Германии, 37% - Вторую мировую войну. "Неудивительно, что здесь важную роль играет возраст. Чем старше респонденты, тем важнее для них война", - отмечает автор.

Почти 70% опрошенных отрицают сегодня, что члены их семей были преступниками в годы Второй мировой. Более половины участников опроса ответили "да" на вопрос о том, были ли их предки жертвами войны. Культура памяти становится обманчивой - таков вывод авторов исследования, передает журналистка.

"Из народа виновников мы превращаемся в народ пособников и жертв", - констатирует Андреас Эберхардт, председатель правления фонда.

Трое из четырех респондентов заявили, что не чувствуют себя виновными в Холокосте, однако большинство опрошенных придерживаются мнения, что Германия ввиду своей истории несет особую моральную ответственность. Таким образом, существование так называемого "культа вины" немцев нельзя подтвердить эмпирическим исследованием, говорится в статье.

Почти половина опрошенных озабочена тем, что событие, подобное Холокосту, может повториться.