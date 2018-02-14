Почему Запад должен признать аннексию Крыма и усилить санкции против Ирана

Большие международные кризисы последних лет - Крым и Украина, Сирия и соглашение по ядерной программе Ирана - неотделимы друга от друга, пишут Михаэль Вольффсон и Бастиан Маттео Шанна на страницах немецкого издания Handelsblatt.

"Наконец-то на Ближнем Востоке все стало, как раньше! Вызванное "арабской весной" в 2011 году, в том числе и в Сирии, большей частью внутриисламское человекоубийство, стоившее жизни 700 тыс. человек, скоро закончится, и Израиль заклеймят как старого нового агрессора", - пишут авторы.

В Сирии "бушует опосредованная война, в которой самопровозглашенные враги Израиля ослабляют друг друга", уверены Вольффсон и Шанна.

При этом Иерусалим в сирийской войне не был поджигателем и не извлекал активно выгоду, говорится в статье. Израиль провел четкие "красные линии", которые он также должен был соблюдать. Длительное пребывание иранских формирований в Сирии является, с точки зрения Израиля, неприемлемым, так же как и поставки ракет, ядовитого газа и прочих материалов в Ливан. За заявлениями Израиля теперь последовали и действия. Они должны уничтожить непосредственную опасность: сирийскую и иранскую ПВО российского происхождения, а также станцию наведения, с которой был запущен достигший Израиля беспилотник, говорится в статье.

Хочется этого или нет, но ответа ждут и от России, пишут авторы. "Для Путина, который, к сожалению, является лучшим стратегом в сравнении с большинством западных политиков, малое значение имеет укрепление радикально-исламистских сил, однако он не будет сдерживать войска Асада от стрельбы по израильским истребителям. В расширении Ирана до Бейрута не может быть заинтересован и Запад", - отмечается в статье.

Берлин должен активнее участвовать в завершении сирийского конфликта, считают Вольффсон и Шанна. При этом нельзя не связать вместе четыре международных кризиса последних лет: Крым и Украину, Сирию и соглашение по иранской ядерной программе. "Чтобы избежать дальнейшего притока беженцев с Ближнего Востока, Запад, вопреки своим противоречивым заявлениям, вероятно, должен признать аннексию Путиным Крыма и Восточной Украины. Чтобы осложнить дальнейшие авантюры Тегерана, следует снова усилить санкции против Ирана - к чему и без того идет администрация Трампа, - рассуждают авторы. - Тегеран в ответ расторгнет ядерное соглашение. Однако это не будет драматичным, так как ни Тегеран, ни Иерусалим не применят ядерное оружие. Когда у всех игроков есть атомное оружие, его применение равнозначно коллективному самоубийству".

"В итоге, - продолжают авторы, - начнется наращивание неядерного вооружения, что принесет для пострадавшего от санкций Ирана значительные проблемы". Население Ирана станет еще более недовольным. Тогда разрушение исламистского режима изнутри станет лишь вопросом времени, заключают журналисты.