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14 февраля 2018 г.
14 февраля 2018 г.

Михаэль Вольффсон, Бастиан Маттео Шанна | Handelsblatt

Почему Запад должен признать аннексию Крыма и усилить санкции против Ирана

Большие международные кризисы последних лет - Крым и Украина, Сирия и соглашение по ядерной программе Ирана - неотделимы друга от друга, пишут Михаэль Вольффсон и Бастиан Маттео Шанна на страницах немецкого издания Handelsblatt.

"Наконец-то на Ближнем Востоке все стало, как раньше! Вызванное "арабской весной" в 2011 году, в том числе и в Сирии, большей частью внутриисламское человекоубийство, стоившее жизни 700 тыс. человек, скоро закончится, и Израиль заклеймят как старого нового агрессора", - пишут авторы.

В Сирии "бушует опосредованная война, в которой самопровозглашенные враги Израиля ослабляют друг друга", уверены Вольффсон и Шанна.

При этом Иерусалим в сирийской войне не был поджигателем и не извлекал активно выгоду, говорится в статье. Израиль провел четкие "красные линии", которые он также должен был соблюдать. Длительное пребывание иранских формирований в Сирии является, с точки зрения Израиля, неприемлемым, так же как и поставки ракет, ядовитого газа и прочих материалов в Ливан. За заявлениями Израиля теперь последовали и действия. Они должны уничтожить непосредственную опасность: сирийскую и иранскую ПВО российского происхождения, а также станцию наведения, с которой был запущен достигший Израиля беспилотник, говорится в статье.

Хочется этого или нет, но ответа ждут и от России, пишут авторы. "Для Путина, который, к сожалению, является лучшим стратегом в сравнении с большинством западных политиков, малое значение имеет укрепление радикально-исламистских сил, однако он не будет сдерживать войска Асада от стрельбы по израильским истребителям. В расширении Ирана до Бейрута не может быть заинтересован и Запад", - отмечается в статье.

Берлин должен активнее участвовать в завершении сирийского конфликта, считают Вольффсон и Шанна. При этом нельзя не связать вместе четыре международных кризиса последних лет: Крым и Украину, Сирию и соглашение по иранской ядерной программе. "Чтобы избежать дальнейшего притока беженцев с Ближнего Востока, Запад, вопреки своим противоречивым заявлениям, вероятно, должен признать аннексию Путиным Крыма и Восточной Украины. Чтобы осложнить дальнейшие авантюры Тегерана, следует снова усилить санкции против Ирана - к чему и без того идет администрация Трампа, - рассуждают авторы. - Тегеран в ответ расторгнет ядерное соглашение. Однако это не будет драматичным, так как ни Тегеран, ни Иерусалим не применят ядерное оружие. Когда у всех игроков есть атомное оружие, его применение равнозначно коллективному самоубийству".

"В итоге, - продолжают авторы, - начнется наращивание неядерного вооружения, что принесет для пострадавшего от санкций Ирана значительные проблемы". Население Ирана станет еще более недовольным. Тогда разрушение исламистского режима изнутри станет лишь вопросом времени, заключают журналисты.

Источник: Handelsblatt


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