Впервые за несколько лет Путин из-за недомогания отказался от участия в нескольких публичных мероприятиях

"Впервые за несколько лет Владимир Путин из-за болезни отказался от участия в нескольких публичных мероприятиях; это спровоцировало теоретизирование о том, как у лидера, восхваляемого за мужественность, обстоит дело с долговременной выносливостью", - пишет корреспондент Independent Оливер Кэрролл.

По словам автора, при последнем по времени появлении на публике - на финале конкурса "Лидеры России" "голос (президента) звучал слабо и хрипло, он все время кашлял". "Журналисты Independent видели похожую картину, когда сопровождали Путина в предвыборном турне в Сибири на прошлой неделе. Президенту было трудно произносить публичные речи, он делал ошибки и не выглядел сосредоточенным", - говорится в статье.

"Во вторник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков развеял предположения о серьезной болезни. Он сказал, что Путин продолжит работу в Кремле или в пригородной резиденции в Ново-Огареве", - говорится в статье.

"График продолжается, но с учетом простуды. Голос президента вы сами слышали, - заметил он. - Зима, сами понимаете".

"Однако в воскресенье пресс-секретарь утверждал, что Путин отменил контакты, чтобы сосредоточиться на последствиях катастрофы борта 703 "Саратовских авиалиний", произошедшей тоже в воскресенье. Эта неясность лишь добавилась к многочисленным непроверенным слухам, циркулирующим в Москве", - говорится в статье.

"Источники, близкие к Кремлю, сказали Independent, что существовали сомнения в том, что президент предпримет свою четвертую президентскую кампанию", - пишет издание.

Газета комментирует: "Неясно, как гиперперсонализированная политическая система Путина может пережить какую-либо передачу власти. Хотя образ лидера, контролирующего все, - преувеличение, можно также с уверенностью утверждать, что Путин - единственный человек, способный сбалансировать конкурирующие, а нередко воюющие между собой кланы в российском правительстве".