14 февраля 2018 г. Обзор прессы | InoPressa: тема дня Сирия: Путин все-таки попал в ловушку СМИ пишут об американских авиаударах по "прорежимным" силам в Сирии, жертвами которых стали российские бойцы, о "провале" мирного саммита по Сирии, организованного Россией в Сочи, и ослаблении альянса Москвы с Анкарой и Тегераном, на который делал ставку Кремль в поисках выхода из дорогого во всех смыслах сирийского конфликта. Россию "настигают духи, которые она сама вызвала". "По словам российских и сирийских официальных лиц, четыре гражданина России - и, возможно, еще десятки - были убиты в бою на востоке Сирии между проправительственными силами и участниками возглавляемой США коалиции по борьбе с "Исламским государством"*, - сообщают журналисты The New York Times. "По неизвестным пока причинам сирийские правительственные войска и некие российские граждане, по-видимому, атаковали позицию коалиции неподалеку от Аль-Табии в Сирии. (...) Большинство жертв связывают с американским авиаударом по вражеским колоннам, о котором просили поддерживаемые США курдские бойцы, решившие, что на них напали", - уточняют журналисты. "В Сирии имеются сотни, если не тысячи контрактников, чего российское правительство никогда не признавало, - отмечает издание. - Их задействовали, чтобы помочь сохранить на низком уровне официальные потери и избежать сообщений о жертвах". Работающий в Сирии российский бизнесмен Александр Ионов, предлагающий охранные и другие услуги, сообщил NYT, что после бесед с коллегами из нескольких частных военных компаний он полагает, что могли погибнуть более 200 русских. "Нужно сказать правду, - заявил он. - Если люди погибли, это следует признать. Нужно отдать дань уважения людям, которые сражались с террористами". Газета также сообщает: "Александр Аверин из националистической партии "Другая Россия" подтвердил, что в результате авиаудара был убит один из членов партии, Кирилл Ананьев, который уехал в Сирию около года назад". Он добавил, что ему известно о "существенных потерях", которые понесли "связанные с Россией военизированные структуры". Другая жертва - 51-летний Владимир Логинов. На сайте Балтийского казачьего союза сказано: "Сотник Владимир погиб в неравном бою 7 февраля 2018 года, в районе сирийского Дейр-эз-Зора. Погиб, героически защищая на дальних подступах нашу Родину от нашествия обезумевших варваров". "Жительница Центральной России Любава Кочева в короткой онлайн-переписке рассказала, что в Сирии 7 февраля погибли два ее друга, Игорь Косотуров и Станислав Матвеев", - говорится в статье. Кочева написала: "Мы ничего не знаем, привезут их [тела] или нет. Это очень сложно и страшно". Издание BuzzFeed проанализировало информацию об американских авиаударах в Сирии, в результате которых погибли российские наемники. И США, и Россия по-прежнему отрицают вероятность того, что самое смертоносное со времен холодной войны столкновение с участием американских и российских граждан может привести к открытому конфликту между силами двух стран, пишут журналисты. Командир сирийской группировки "Джейш Усуд аль-Шаркия" подтвердил BuzzFeed сообщения о гибели российских частных контрактников. "При поддержке российской охранной компании Вагнера и проиранского ополчения режим атаковал газовое поле Коноко, но коалиционные силы нанесли удар по колонне и уничтожили ее, - сказал он. - Коалиция также нанесла удар по танковому конвою в деревне Аль-Табия, а затем - по остаткам военного конвоя, когда тот был в городе Дейр-эз-Зор и поселке Хашам". США неуклонно характеризуют произошедшее как самооборону, отмечает BuzzFeed. Глава Центрального командования ВВС США генерал-лейтенант Джеффри Харриган сообщил журналистам: "Был обстрел, и мы с "Сирийскими демократическими силами" выжидали, без провокаций. Войска сосредотачивались и надвигались на нас, поэтому мы готовились защищаться". Харриган заявил, что не будет "строить предположения о составе этих войск и о том, кому они подчинялись". Он описал их как "обширную группу людей". "Я думаю, важно признать, что не так просто разобраться, кем именно является каждый из них, - сказал генерал. - На данный момент "прорежимные силы" - это, пожалуй, лучшее имеющееся у нас определение, которым можно их охарактеризовать". BuzzFeed комментирует: "Все, от министра обороны Джима Мэттиса до представителей Пентагона, возвращались к двум пунктам: все произошедшее было самообороной, а русских предупредили до начала атаки". Мэттис на следующий день после атаки заявил: "Их проинформировали, когда начался обстрел. И тогда мы узнали, что русских там нет. Как вы знаете, мы прилагаем все усилия, чтобы удостовериться в том, что мы не создаем угрозу для русских". По его словам, атака "вызывает недоумение". "Комсомольская правда" сообщала, что инцидент произошел, когда контрактники из частной компании попытались захватить крупный нефтеперерабатывающий завод. Они ожидали, что курды отступят, увидев размер надвигающихся на них сил, передает BuzzFeed. Российское издание подчеркнуло, что они не подчиняются Минобороны. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что Кремлю ничего не известно о российских гражданах в Сирии, за исключением служащих Вооруженных сил России. "Самое важное в этой атаке на наши войска - то, что это не могло произойти без личного одобрения Владимира Путина", - пишет Ральф Питерс, офицер армии США в отставке и писатель, в статье для The New York Post. "Ядро атакующей силы составляли члены "Группы Вагнера" - российской версии американских головорезов, работавших на компанию, ранее известную как Blackwater", - говорится в статье. "Что случилось? На прошлой неделе управляемая из России оперативная группа с танками и артиллерией пересекла согласованную линию дэконфликтации, отделяющую территорию Асада от территории, освобожденной "Демократическими силами Сирии", - нашими парнями. Русские знали, что наши советники находятся там, потому что мы сами им об этом сказали. Преодолев 5 миль, русские, слегка замаскированные под войска режима, атаковали", - говорится в статье. "Наши штурмовики и дроны нанесли ответный удар, чтобы непосредственно защитить наши войска", - пишет Питерс. "Но вот что прозрачно, как водка: Путин был готов рискнуть большим количеством своих людей в надежде, что они убьют достаточно американских советников, чтобы заставить нас бежать из Сирии. Это не сработало, но Путин не сдастся. Он заплатил намного большую цену в Сирии, чем ожидал изначально, и хочет получить прибыль от инвестиций", - считает автор. Сообщения о погибших в долине Евфрата в бою с американцами российских наемниках становятся вопросом политического значения в России, пишет Маркус Акерет в швейцарском издании Neue Zürcher Zeitung. В России об этом говорят осторожно-выжидательно, отмечает корреспондент. Использование наемных войск за границей запрещено в России. К тому же в декабре во время неожиданного визита на авиабазу Хмеймим президент Владимир Путин заявил о победе над террористической группировкой ИГИЛ* и о выводе российских войск. "Кровавый бой всего несколько недель спустя, очевидно, противоречит этому посланию, сделанному с оглядкой на президентские выборы. Потери в "Группе Вагнера" вряд ли можно скрыть во времена соцсетей", - отмечает Акерет. "Усилиями Путина Асад снова стал дееспособным, а Россия превратилась в военную державу - гаранта в сирийском конфликте. Но одновременно это высвободило силы, которые ставят Москву в неприятное положение. В числе рисков - наемники и их обособленность. Сбитый боевой самолет, атака дронов на авиабазу Хмеймим в новогоднюю ночь, а также обострение конфликта между Израилем, Ираном и Сирией являются ударами по российским планам в Сирии", - пишет автор. Россия не может отказаться ни от Ирана, ни от Израиля, не говоря уж об Асаде. Она все больше втягивается в конфликт, который должен был привести к обновлению российской политики на международной арене, говорится далее. "Насколько малы успехи на дипломатическом уровне, показала созванная две недели назад конференция по Сирии в Сочи. Даже для российских экспертов ее результаты стали скорее шоу, чем плодотворным итогом. Последние события в регионе показывают это еще отчетливее. Возможно, Россия извлекла для себя внешнеполитическую выгоду от вмешательства в Сирии и чего-то достигла в геостратегическом смысле, однако у нее отсутствует стратегия выхода из конфликта. Ее настигают духи, которые она сама вызвала", - подытоживает Акерет. Наступление Турции на сирийских курдов и нарастание напряженности между Ираном и Израилем угрожают зданию, выстроенному Кремлем с целью найти решение по Сирии, пишет корреспондент Le Monde в Москве Изабель Мандро. Россия имеет тесные отношения с Израилем, но у нее нет ни средств, ни желания разрывать альянс, заключенный с Ираном для сохранения режима Дамаска. "Такое уравнение сделало российские власти почти бессловесными в отношении израильской воздушной операции в Сирии 10 февраля", - говорится в статье. Нетаньяху много раз проделывал путь до Москвы, чтобы предостеречь главу Кремля против "растущего влияния" своего заклятого врага Ирана в Сирии, указывает журналистка. Но "для Москвы Иран - слишком важный союзник в Сирии". Иранские и проиранские отряды сыграли ключевую роль в боях, нацеленных на разгром сирийского восстания, и Тегеран является активным участником того политического решения, которое пытается соорудить Кремль", - пишет Мандро. Заключенный 20 декабря 2016 года альянс между Россией, Ираном и Турцией, - крестными отцами соглашений в Астане, приведших к созданию зон деэскалации в Сирии, - сегодня расшатывается. После турецкого военного наступления на курдский анклав в Африне, навязанного России, конфронтация Ирана и Израиля - новая неприятность для Москвы. О возникших трудностях свидетельствует "провал мирного саммита по Сирии, организованного 30 января в российском Сочи, который не в последнюю очередь произошел из-за турецкой несговорчивости по курдскому вопросу", отмечает Мандро.