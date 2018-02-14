Грудинин, "коммунистический" соперник Путина

Кандидат на президентских выборах и красный миллионер в своем совхозе с замашками Диснейленда проповедует "социализм XXI века", пишет специальный корреспондент Le Figaro Пьер Авриль.

В совхозе имени Ленина, поселении и образцовом кооперативном предприятии, расположенном неподалеку от московской окружной автодороги, каждый день происходит Рождество. Под хлопьями снега через крыльцо, украшенное огромной клубникой, вы попадаете в царство Диснея. Детский сад, названный "Замок детства", усеян разноцветными башенками и арками, в стиле знаменитого голливудского мэтра. Но за стеклянными фасадами оживают персонажи сказок Пушкина и советских мультфильмов, напевающие свои куплеты металлическим голосом, описывает автор.

"По образу и подобию своего коллективного хозяйства с разнородными культурными заимствованиями, его директор и хозяин Павел Грудинин является олицетворением России-2018, лишенной идеологических ориентиров. Этот 57-летний человек не является членом компартии, но представляет ее на выборах 18 марта, став фаворитом выборов вслед за Путиным. КПРФ предпочла его своему генеральному секретарю, 73-летнему аппаратчику Геннадию Зюганову. Будучи миллионером, Грудинин обещает массовую национализацию промышленного и финансового сектора. Обогатившись на дикой приватизации 1990-х годов, подобно всем российским "акулам", он обещает в случае своего избрания устроить охоту на олигархов", - рассуждает Авриль.

Будущий гипотетический президент-хозяин предпочитает перераспределять богатства "в массы". "В нашей стране нельзя быть богатым, когда вокруг есть бедные, так как рано или поздно это приведет к тому, что произошло сто лет назад. У нас в совхозе, наоборот, нет революционной атмосферы", - радостно говорит коммунистический кандидат, излагая свои взгляды на телевидении. Хотя он не в восторге от учредительной деятельности большевистского лидера, он считает делом чести сохранить за своим совхозом и окружающим его поселением первоначальное название. Как атрибут маркетинга, отмечает корреспондент.

"Грудинин олицетворяет коммунизм XXI века. В отличие от олигархов, которые предназначают лишь малую часть своего состояния для благотворительности, он всю свою работу посвящает благосостоянию людей", - утверждает Наталья Григорьева, коммунистка из Новосибирска, находя в нем еще одно преимущество: "Он говорит медленно и тихо, как Сталин", у которого он позаимствовал ношение усов, передает журналист.

Между тем в методах красного миллионера нет ничего инновационного. Они строго подпадают под социальный патернализм. Сегодня стоимость совхоза имени Ленина зиждется на его земельном имуществе, приобретенном за бесценок после падения СССР, участки которого передаются за баснословные деньги инвесторам, в числе которых "Ашан", разместивший свои магазины неподалеку от совхоза. Павел Грудинин владеет 44% акций и на стратегический пост по управлению недвижимостью поставил своего сына, говорится в статье.

"Грудинин не коммунист. Это капиталист, который разыгрывает социал-демократа", - изобличает Максим Сурайкин, второй коммунистический кандидат на президентских выборах, отколовшийся от КПРФ. Бывшие друзья Грудинина из "Единой России" - прокремлевской партии, в которой он был зарегистрирован в качестве местного кандидата - видят в нем "флюгер", взявший за привычку голосовать против проектов своей партии. К тому же на президентских выборах 2000 года предприниматель был одним из главных доверенных лиц Владимира Путина... который тогда похвалил его за проделанную работу, передает Авриль.